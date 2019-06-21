«Наша рука не дрогнет в отношении тех лиц, которые попытаются возродить методы насилия» - Пашинян

Войска полиции призваны предотвращать любые проявления насилия внутри Республики Армения, заявил премьер-министр Никол Пашинян сегодня в своем выступлении в Главном управлении войск полиции по случаю 27-летия формирования войск полиции.

Премьер подчеркнул, что Армения должна быть свободной от насилия страной, где ни у кого нет намерений, каких-либо попыток и пропаганды разрешения конфликтов посредством насилия.

«Однако в этом случае, кажется, наше стремление создать атмосферу любви и солидарности в Республике Армения некоторые пытаются истолковать как слабость. И сегодня я хочу четко заявить: пусть никто не сомневается в том, что правительство Армении никогда не проявит слабость или отсутствие воли в вопросе защиты конституционного порядка, прав граждан, суверенитета, свободы граждан и демократии в Республике Армения», - сказал глава правительства.

Пашинян заверил, что «наша воля будет непоколебима и наша рука не дрогнет в отношении тех лиц, которые попытается возродить в Республике Армения пропаганду насилия и методы насилия».

Никол Пашинян подчеркнул, что правительство придерживается тех же представлений по вопросу защиты внешних границ страны, защиты безопасности Республики Армения и Нагорного Карабаха.

«Мы выступаем за установление долгосрочного и стабильного мира в нашем регионе. Однако если будут силы, которые попытаются интерпретировать это наше стремление как проявление слабости, то все эти силы получат решительный контрудар нашей коллективной воли, нашей коллективной силы. И этот контрудар дадут также те представители войск полиции, которые сегодня крепко стоят на позициях по защите безопасности и мира Республики Армения, армянского народа», - заключил премьер.

Отметим, что Полиция Армении сегодня торжественно отмечает 27-летие формирования войск полиции. На мероприятии присутствовали премьер-министр РА Никол Пашинян, начальник Полиции РА Валерий Осипян, директор Службы национальной безопасности РА Артур Ванецян, министр обороны РА Давид Тоноян, министр по чрезвычайным ситуациям РА Феликс Цолакян и другие должностные лица.