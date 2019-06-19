Наши дипломатические усилия по урегулированию карабахского конфликта являются эффективными –Пашинян

Дипломатические усилия Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта являются эффективными, заявил сегодня в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Армана Бабаджаняна о том, чего он ожидает от завтрашней встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне и как оценивает усилия Армении на дипломатическом фронте в связи с карабахским вопросом.

«Карабахский вопрос - это вопрос, который следует рассматривать в широком контексте. Потому что его отдельное рассмотрение в маленьких масштабах всегда будет приводить к неверным выводам. В этом смысле Республика Армения продолжает свои дипломатические усилия в переговорном процессе в рамках принципов, провозглашенных 12 марта в Степанакерте. А в целом могу сказать, что наши дипломатические усилия в последний период в некоторых направлениях были очень эффективными и принесли конкретные результаты. Я сегодня воздержусь от упоминания конкретных результатов, но я считаю, что наша дипломатия становится все более и более эффективной», - сказал премьер-министр.

Пашинян также отметил, что Азербайджан хочет использовать тот же инструмент, который использовал на протяжении многих лет, то есть, попытаться вывести переговоры по урегулированию карабахской проблемы из конструктивного русла. «Азербайджан давно использует этот инструмент, и Армения должна противостоять этому инструменту и повысить готовность Вооруженных сил. Для нас очевидна позиция, что Армения и Арцах не хотят войны, но угрозой войны никто не может напугать Арцах и Армению. Это очень важная констатация», - сказал премьер.

Член фракции «Процветающая Армения» Сергей Багратян поинтересовался у премьера, готово ли правительство расширить полномочия оппозиции, в частности, предоставить оппозиции должности глав Государственной контрольной службы и Контрольной палаты, находящихся при премьер-министре. Багратян отметил, что, насколько он помнит, Пашинян выдвигал такие требования к прежним властям, когда был в оппозиции.

Пашинян опроверг последнее утверждение, отметив: «Иногда мне приписывают такие цитаты. Я, например, не помню, чтобы я говорил когда-либо в парламенте о необходимости предоставления оппозиции рычагов контроля. Посмотрите, как странно это звучит: передать Государственную контрольную службу при премьер-министре оппозиции. А что вы думаете об институте советников и помощников премьер-министра? Стоит обсудить такую идею, чтобы все помощники премьер-министра были от оппозиции? Не обязательно от одной партии, путь будут от парламентских и внепарламентских оппозиционных сил. Вы говорите, что нужно передать Контрольную палату оппозиции. Между тем, по нашему законодательству Контрольная палата должна быть независимым органом, и ее философия и идеология состоят именно в том, что она является независимым органом».

Пашинян добавил, что, по его мнению, у оппозиции достаточно рычагов контроля и что она еще в полной мере не использует все имеющиеся у нее возможности.