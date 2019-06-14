Экс-мэр Глендейла назначен Верховным комиссаром по делам диаспоры

Бывший мэр Глендейла Заре Синанян сегодняшним решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна назначен Верховным комиссаром по делам диаспоры.

Офис комиссара был создан после принятия изменений в структуре правительства, заменив Министерство диаспоры.

Около недели назад 43-летний Синанян отказался от должности члена городского совета Глендейла и объявил, что будет работать в Армении.

Заре Синанян был одним из пяти членов городского совета Глендейла. Он впервые стал мэром Глендейла в 2014 году.

Синанян всегда критиковал бывшие власти Армении, а в дни «бархатной революции» в Армении в 2018 году он поддержал тогдашнего лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Еще год назад в интервью Радио Азатутюн Синанян счел весьма реалистичным то, что после революции многие армяне вернутся на родину. «Поскольку в последние 5-6 лет глубинные причины эмиграции были не столько экономичными, сколько психологическими, действительно, идея репатриации является очень реалистичной. Диаспора - это огромная масса, речь идет как минимум о 5 миллионах человек, и даже если 10 процентов этой массы репатриируются в Армению, что является небольшим числом, мы говорим об огромном притоке, то есть огромном кадровом потенциале, от которого Армения может выиграть», - сказал он.

Заре Синанян родился в Ереване. В 1988 году с семьей переехал в США и обосновался в городе Бербэнк в Калифорнии. По профессии он политолог и юрист.

В Офисе комиссара по делам диаспоры при аппарате премьер-министра будут работать 25 человек. Синанян будет представителем премьер-министра в отношениях с диаспорой и будет от имени премьер-министра координировать работу правительства с диаспорой.

Согласно закону о структуре и деятельности правительства, цель Офиса Верховного комиссара по делам диаспоры – содействовать обеспечению политики премьер-министра в вопросе диаспоры и единству проводимой с диаспорой работы. Функции, осуществляемые в рамках этих работ, определяет премьер-министр.