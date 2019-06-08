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Политика

Экс-мэр Глендейла получит должность в Армении

Заре Синанян

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Член городского совета Глендейла, бывший мэр города Заре Синанян подал заявление об отставке с целью перехода на должность в Армении. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщил сам Синанян.

Хотя официально не объявлено, какую должность Синанян займет в Армении, по сообщениям СМИ, он будет назначен главным уполномоченным по делам диаспоры при премьер-министре Армении.

Заре Синанян был одним из пяти членов городского совета Глендейла. Он впервые стал мэром Глендейла в 2014 году. Синанян всегда критиковал бывшие власти Армении. В дни «бархатной революции» в Армении в 2018 году он поддержал тогдашнего лидера оппозиции, нынешнего премьера Никола Пашиняна.

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