Экс-мэр Глендейла назначен Верховным комиссаром по делам диаспоры

Сегодняшним решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Заре Синанян назначен Верховным комиссаром по делам диаспоры.

Текст решения опубликован на сайте правительства e-gov.am.

Заре Синанян был одним из пяти членов городского совета Глендейла. Он впервые стал мэром Глендейла в 2014 году. Синанян всегда критиковал бывшие власти Армении. В дни «бархатной революции» в Армении в 2018 году он поддержал тогдашнего лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Отметим, что согласно изменениям в законе о структуре правительства, которые были приняты парламентом 8 мая, Министерство диаспоры было упразднено, а вместо него был учрежден Офис комиссара по делам диаспоры при аппарате премьер-министра со штатом в 25 человек.

Синанян будет представителем премьер-министра в отношениях с диаспорой и будет от имени премьер-министра координировать работу правительства с диаспорой.