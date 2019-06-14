Евросоюз поддерживает и с особым вниманием следит за судебными реформами в Армении, заявила вчера верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерери.

За несколько часов до этого в Брюсселе состоялось второе заседание Совета партнерства ЕС-Армения, по итогам которого армянские и европейские дипломаты подчеркнули, что независимая, эффективная и подотчетная судебная система важна не только для защиты прав человека, но и для экономического развития и иностранных инвестиций.

«Европейский союз уделяет особое внимание судебным реформам, которые также были затронуты в ходе нашего сегодняшнего обсуждения. Мы поддерживаем начатую работу, которая направлена на всеобъемлющее реформирование судебной системы Армении в соответствии с Конституцией Армении и международными стандартами», - сказала Могерини.

Приветствуя последние события в Армении, в том числе и прошедшие в декабре прошлого года парламентские выборы, Евросоюз подтвердил свою готовность тесно сотрудничать с демократически избранными властями и углублять политические и экономические отношения с Арменией. Согласно звучащим из Брюсселя заявлениям, именно в результате этих реформ европейская семья решила увеличить предоставляемую Армении финансовую помощь.

«Принимая во внимание предпринятые Арменией шаги, а также демократические реформы прошлого года, Евросоюз выделит в этом году дополнительно 25 млн евро. В результате, только в течение этого года Армения получит 65 млн евро на реформы и эффективную реализацию заключенного с Евросоюзом соглашения», - сообщила верховный представитель ЕС.

Помимо двусторонних отношений, на вчерашней встрече обсуждалась также карабахская проблема. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, в частности, подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию конфликта, добавив, что одним из первоочередных вопросов для официального Еревана является формирование и укрепление благоприятной среды для переговоров.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС обратилась ко всем сторонам, призвав их уважать договоренности, достигнутые между лидерами и министрами иностранных дел.

«Конфликт нуждается в быстром политическом решении, и Евросоюз продолжает поддерживать посреднические усилия Минской группы ОБСЕ, в том числе посредством нашего представителя на Южном Кавказе. Мы призываем стороны конфликта неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и следовать договоренностям, достигнутым на последних встречах лидеров и министров иностранных дел, а также перейти к содержательным обсуждениям. Как всегда, мы готовы поддержать меры по укреплению доверия между сторонами и подготовке народов к миру», - подчеркнула Федерика Могерини.

После встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вене в конце марта сопредседатели Минской группы заявили, что «лидеры вновь обязались укреплять режима прекращения огня и усовершенствовать механизмы по установлению прямой связи, а также договорились разработать ряд мер в гуманитарной сфере».