ЕС предоставит Армении дополнительно 25 млн евро

Евросоюз выделит Армении дополнительно 25 млн евро в качестве содействия в рамках Ежегодного плана действий на 2019 год. Об этом заявил Совет ЕС во время состоявшегося в Брюсселе второго заседания Совета партнерства ЕС-Армения.

Совет вновь подтвердил приверженность Евросоюза и Армении эффективной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Совет подчеркнул, что ЕС предоставил Армении более 160 млн евро на период с 2017-го по 2020 годы. Оценив решимость Армении следовать повестке реформ и обеспечить эффективную реализацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, ЕС выделит Армении дополнительно 25 млн евро в качестве содействия в рамках Ежегодного плана действий на 2019 год. Совет подчеркнул необходимость по возможности эффективного использования этих ресурсов, чтобы довести влияние реформ до максимума, а также видимым и ощутимым образом улучшить условия жизни граждан.

Армения и Евросоюз продолжат тесно сотрудничать в направлении мониторинга прогресса и обеспечения успешной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, в том числе при содействи ЕС.

Совет подчеркнул важность независимой, эффективной и подотчетной судебной системы, которая способствует не только защите прав человека, но и экономическому развитию и созданию благоприятной для иностранных инвестиций бизнес-среды. Совет ЕС также приветствовал усилия, прилагаемые в настоящее время в Армении в направлении всеобъемлющих судебных реформ в соответствии с Конституцией Армении и международными стандартами.

С целью улучшения мобильности граждан и контактов между людьми ЕС и Армения продолжат стимулирование мобильности граждан посредством соглашений о либерализации визового режима и реадмиссии, а также в подходящее время рассмотрят начало диалога о либерализации визового режима, при условии обеспечения должного управления и безопасного передвижения.

Совет обсудил также региональные и международные вопросы. Евросоюз подтвердил свое содействие усилиям Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Евросоюз готов содействовать усилиям по преодолению пропасти в конфликте и подготовке населения к миру.

На заседании Совета председательствовал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Евросоюз на заседании представляла верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-председатель Европейской комиссии Федерика Могерини.