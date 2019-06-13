Николай Багдасарян: «В Армении невозможно найти кандидата на должность судьи КС, который не имел бы связей с кем-либо»

Перед выборами в Национальном собрании выдвинутый президентом Армении кандидат на должность члена Конституционного суда, известный адвокат Ваге Григорян начал встречи с фракциями. Вчера он встретился с депутатами оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), а сегодня собирается встретиться с правящей фракцией «Мой шаг».

Избрание Григоряна уже один раз, еще в парламенте прежнего созыва, при республиканском большинстве, провалилось. Национальное собрание отклонило и три другие кандидатуры, выдвинутые президентом.

Член фракции «Мой шаг» Николай Багдасарян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что не разделяет опасений фракции «Лусавор Айастан», связанных с кандидатурой Ваге Григоряна.

Отвечая на озабоченность, высказанную в беседе с Радио Азатутюн главой оппозиционной фракции Эдмоном Марукяном, о том, что Ваге Григорян был выдвинут кандидатом с нарушением закона, поскольку согласно закону должен быть выдвинут новый кандидат, между тем Григорян уже один раз был выдвинут президентом, и его кандидатура была отклонена парламентом, Багдасарян сказал: «Вопрос заключается в том, что в Конституции Республики Армения зафиксировано, кто не может выдвигаться президентом Армении в качестве кандидата в судьи Конституционного суда, то есть, этот круг в Конституции четко определен. По нашему законодательству, этот круг может быть определен исключительно Конституцией, то есть, полномочия президента республики определяются исключительно Конституцией. Следовательно, ответ на их вопрос должен быть исключительно в Конституции. В Конституции никакого запрета нет. Если в законе говорится о новом кандидате, и это они могут толковать так, чтобы это противоречило Конституции, то действует Конституция, у них в составе есть юристы, эти юристы могут прояснить: если закон, толкование закона противоречит Конституции, действует Конституция, потому что Конституция имеет большую ценность и силу, чем подчиненный ей закон».

В связи с другим опасением «Лусавор Айастан» о том, что Ваге Григорян имеет близкие связи с властью, депутат правящей фракции «Мой шаг» сказал: «Ответ на другой вопрос я также хочу дать в той же логике. Мне кажется, что с Ваге Григоряном раньше познакомился г-н Марукян, чем, например, я или премьер-министр. Потому что мы все были адвокатами, и изначально Ваге Григорян был адвокатом, как и я раньше познакомился с г-ном Марукяном, чем с Николом Пашиняном. Не думаю, что какое-либо знакомство, дружба или товарищеские отношения могут воспрепятствовать мне работать, к примеру, судьей или адвокатом».

На замечание Радио Азатутюн о том, что у него близкие отношения с властями и это в дальнейшем может сковывать его как судью, Николай Багдасарян ответил: «Если может быть такое явление, мне кажется, что Ваге Григорян настолько порядочен, что он бы отказался в таком случае от этой должности. То есть, это обусловлено личностью человека. Следовательно, невозможно в Республике Армения найти кандидата на должность судьи Конституционного суда, который не имел бы связей, близких или дружеских отношений с кем-либо».