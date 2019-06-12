Ваге Григорян может быть скован близкими отношениями с властью - Эдмон Марукян

Кандидат на должность судьи Конституционного суда (КС) Ваге Григорян проводит встречи с парламентскими силами, которые в ближайшее время будут голосовать по его кандидатуре.

Первая встреча сегодня состоялась с депутатами оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»).

После встречи, продлившейся более часа, глава фракции Эдмон Марукян сказал, что их беспокоят два обстоятельства.

Во-первых, по словам Марукяна, они видят проблему с выдвижением кандидатуры Ваге Григоряна, так как закон «О Конституционном суде» и закон «Регламент Национального собрания» устанавливают, что компетентный орган после отклонения кандидата представляет нового кандидата. То есть, кандидатуру того же человека во второй раз представить нельзя, между тем, кандидатуру Ваге Григоряна уже один раз в прошлом году президент Армен Саргсяна представлял парламенту прежнего созыва. Однако тогда его кандидатура была отклонена республиканским большинством.

«Эта проблема сейчас обсуждается, и мы также публично об этом говорили. Но, естественно, группа юристов настаивает на том, что это не так, может быть истолковано иначе. То есть, это вопрос толкования, и, по сути, здесь есть спор», - сказал глава «Лусавор Айастан».

Другое волнующее фракцию обстоятелсьтво - это близкие связи Ваге Григоряна с действующей властью. По словам Марукяна, эти связи могут сковать Григоряна в его деятельности. «Мы сказали об этом и считаем, что был представлен кандидат, имеющий близкие отношения с властью, о чем высказывался и Арарат Мирзоян, и все остальные представители фракции «Мой шаг». Поэтому мы обсудим это, если наши опасения будут развеяны, мы заявим об этом. В настоящее время эти вопросы обсуждаются, на заседании фракции будет решено, как мы проголосуем – за или против», - сказал глава оппозиционной фракции.

На вопрос, что может помешать Григоряну на посту члена Конституционного суда, даже если у него дружеские отношения с властями, учитывая, что они знают его, его профессиональные качества, Марукян ответил: «Скованность идеологическими, близкими отношениями с конкретной политической командой».

После встречи кандидат в члены Конституционного суда Ваге Григорян затруднился сказать, как проголосует фракция «Лусавор Айастан» - за или против его кандидатуры.

В любом случае, те опасения, которые высказывает оппозиционная фракция, по словам Григоряна, в ближайшее время будут обсуждаться в парламенте.

На вопрос, принимает ли он критику о том, что правящая фракция сделала все, чтобы были отклонены нежелательные для нее кандидаты, в то время как членом Конституционного суда должен быть беспристрастный юрист, Ваге Григорян ответил: «О беспристрастном юристе я, пожалуй, должен дать более подробные комментарии. Давайте, я сейчас не буду этого делать, это обязательно будет сделано, и я думаю, что в этой связи в Национальном собрании будут звучать вопросы, в том числе и со стороны членов фракции «Лусавор Айастан»».

Григорян сегодня подробно представил оппозиционным депутатам, необходимость каких изменений он видит в деятельности Конституционного суда.

Отвечая на наш вопрос о том, готов ли он работать с нынешним председателем Конституционного суда Грайром Товмасяном, Григорян сказал, что он будет обязан это делать.

Ваге Григорян считает, что есть возможность коренным образом изменить Конституционный суд. «Несомненно, такая возможность есть. Суд – это всегда люди, которые там работают, и не только судьи, но и аппарат, качество аппарата. И я уверен, что у этого суда есть потенциал совершить эти изменения», - сказал он.

Кстати, обращаясь к решению Конституционного суда о продлении срока предварительного изучения заявления суда первой инстанции по делу Роберта Кочаряна, Ваге Григорян подчеркнул, что вокруг дела Кочаряна происходят нездоровые процессы. «Я еще не получил решение. После получения решения я дам комментарии. Но то, что в рамках этого конкретного дела происходят очень нездоровые процессы, очевидно даже неспециалистам. Не могу сейчас раскрыть скобки, сейчас идет рассмотрение апелляционной жалобы. После рассмотрения жалобы я выступлю с комментариями», - сказал кандидат в члены КС.

Добавим, что завтра Ваге Григорян встретится с правящей фракцией «Мой шаг».