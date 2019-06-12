Футбол: Сборная Армении одержала победу над греками в отборочном матче Евро-2020

Сборная Армении по футболу одержала вторую победу подряд в отборочном турнире Евро-2020,переиграв на выезде команду Греции со счетом 3:2.

В составе сборной Армении голы забили Александр Карапетян (8-я минута), Геворк Казарян (33-я минута) и Тигран Барсегян (74-я минута).

В составе сборной Греции отличились Карлос Зека (54-я минута) и Костас Фортулис (87-я минута).

Это уже вторая победа сборной Армении в рамках текущего квалификационного турнира. 8 июня в Ереване подопечные Армена Гюльбудагянца победили сборную Лихтенштейна со счетом 3:0.

После четвертого тура сборная Армении с 6 очками переместилась на 3 место в группе J. В группе лидируют итальянцы с 12 очками. Три очка им уступают идущие вторыми финны, у которых 9 очков. У греков и боснийцев по 4 очка. Последнее место занимает сборная Лихтенштейна, которая еще не набрала ни одного очка.