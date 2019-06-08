Футбол: Сборная Армении разгромила команду Лихтенштейна

Сегодня в рамках отборочного турнира Евро-2020 национальная сборная Армении по футболу в домашнем матче победила команду Лихтенштейна со счетом 3:0.

На 2-й и 18-й минутах матча отличились, соответственно, Геворк Газарян и Александр Карапетян. Под занавес встречи в добавленное судьей время Тигран Барсегян довел счет до разгромного, забив третий мяч в ворота гостей.

Это первая победа сборной Армении в текущем турнире. В предыдущих двух матчах подопечные Армена Гюльбудагянца уступили сборным Боснии и Герцеговины и Финляндии.

Следующий матч сборная Армении проведет на выезде против сборной Греции 11 июня.