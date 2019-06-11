Марукян: Причина отставки Зейналяна – разногласия в правительстве

По словам лидера партии «Лусавор Айастан («Просвещенная Армения») Эдмона Марукяна, причиной отставки Артака Зейналяна с поста министра юстиции стали разногласия в правительстве.

«Я думаю, что у г-на Зейналяна было довольно много разногласий в правительстве, по моей информации, у них с ним были разногласия, следовательно, когда ты в команде правительства, и у тебя с ней есть разногласия, и ты не можешь продолжать работу, ты должен покинуть эту команду», - сегодня в программе «Фейсбуковская пресс-конференция» на Азатутюн ТВ сказал Марукян.

На вопрос, в чем заключались эти разногласия, Марукян ответил: «Их было множество, они касались судебно-правовых реформ и прочего и прочего. В этом смысле я считаю, что Зейеалян должен был раньше принять решение и уйти в отставку, потому что если с ним не хотят работать, зачем он остается? Например, после заявления о блокировании входов в здания судов он уже мог подать в отставку, потому что, насколько я понимаю, он также не разделял этого подхода».

7 июня Артак Зейналян подал в отставку с поста министра юстиции. Вчера, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, он пояснил, что принял решение уйти в отставку, «оценив информационные потоки в медиа и не только».

Власть пока не заявляет о том, кто будет следующим министром юстиции.

В качестве возможных кандидатов на пост министра юстиции циркулируют имена бывшего омбудсмена Карена Андреасяна и бывшего военного прокурора Армении, бывшего заместителя генерального прокурора Гагика Джангиряна. Оба, однако, в беседе с Радио Азатутюн опровергли информацию о том, что могут быть назначены на должность министра юстиции.

Всю программу можно посмотреть здесь:

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