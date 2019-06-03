Следственная комиссия также изучит оперативность принятия командованием решений по предотвращению действий противника

В повестку дня следственной комиссии по изучению обстоятельств апрельской войны 2016 года включен широкий круг вопросов. В частности, комиссия изучит вопросы, связанные с оснащением Вооруженных сил, тыловым обеспечением, боевой подготовкой, соблюдением правил боевого дежурства, пополнением войск, службой и разведывательной деятельностью.

Кроме того, комиссия изучит степень оперативности решений командования, направленных на пресечение и предотвращение наступательных действий противника, а также обоснованность и законность данных событиям правовых оценок.

Комиссия, кстати, уполномочена приглашать на заседания должностных лиц, представителей высшего офицерского состава, а также запрашивать и получать связанные с оборонной сферой акты, приказы, отчеты Военного совета, в том числе документы, имеющие гриф секретности.

Напомним, что 30 мая на основании подписей 47 депутатов правящей фракции в парламенте была создана следственная комиссия по изучению обстоятельств апрельской войны 2016 года, состоящая из 11 депутатов.

Комиссию возглавит председатель постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности, депутат фракции правящего блока «Мой шаг» Андраник Кочарян.

У оппозиционных фракций парламента, «Процветающей Армении» (ППА) и «Лусавор Айастан» («Просвещенней Армении»), в комиссии будет по два члена. Кстати, заместителем председателя следственной комиссии является депутат фракции ППА Вардан Варданян.

«О создании следственной комиссии мы узнали из СМИ»

Между тем, депутат от ППА, председатель постоянной парламентской комиссии по правам человека Наира Зограбян в беседе с Радио Азатутюн отметила, что о создании следственной комиссии они узнали из СМИ. Она сочла такой подход правящей фракции «Мой шаг» неприемлемым.

«К нам никто из фракции «Мой шаг» не обратился, более того, о том, что на основании подписей 40 с лишним депутатов фракции «Мой шаг» была создана следственная комиссия, мы узнали из СМИ. Я считаю это проявлением нерабочей атмосферы в парламенте, они могли также обратиться к «Процветающей Армении» и «Лусавор Айастан», тем более, что мы сказали, что мы сами считаем, в частности «Процветающая Армения» считает, что в связи с апрельской войной есть вопросы, ответы на которые должны быть даны. Но так сепаратно все время пытаться подобно Данко идти вперед и представать перед общественностью в том свете, что только они озабочены всеми этими проблемами, я считаю это детской болезнью новой политической силы, чем-то наподобие краснухи, что, надеюсь, со временем пройдет, а если не пройдет, это очень плохо», - сказала Зограбян.

«Обида г-жи Зограбян неуместна»

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Между тем, глава правящей фракции «Мой шаг» Лилит Макунц в беседе с Радио Азатутюн возразила, что все было сделано в рамках закона о регламенте парламента.

«Существует процедура создания следственной комиссии, установленная пунктом 2 части 5 статьи 20 регламента, согласно которой комиссия, в данном случае комиссия по вопросам обороны и безопасности, по инициативе фракции «Мой шаг» представила соответствующее количество подписей председателю Национального собрания, и если это не противоречит указанным требованиям, то следственная комиссия создается силой закона, и об этом сообщает председатель Национального собрания в зале пленарных заседаний, что и было сделано. Так что, позвольте мне не принять это обвинение, и я считаю, что обида г-жи Зограбян неуместна», - сказала Макунц.

Добавим, что, по словам главы фракции «Мой шаг», первое заседание следственной комиссии по изучению обстоятельств апрельской войны 2016 года состоится завтра, 4 июня.

О необходимости создания следственной комиссии по изучению обстоятельств апрельской четырехдневной войны 20 мая заявил премьер-министр Никол Пашинян, сказав, что назрело время для получения ответов на ряд вопросов, связанных с этими событиями.