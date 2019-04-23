Законопроект о предоставлении помощи пострадавшим во время событий 1 марта 2008 года принят в первом чтении

Сегодня утром Национальное собрание Армении через 15 минут после начала заседания завершило очередную сессию, которая началась в прошлый понедельник. Повестка дня четырехдневных заседаний была исчерпана на шестой день.

Парламент принял ряд законопроектов, которые обсуждались в течение последних нескольких дней, в том числе в первом чтении принял законодательную инициативу по предоставлении помощи пострадавшим во время событий 1 марта 2008 года. В пользу данной инициативы проголосовали все три фракции.

Согласно Специальной следственной службе, 1-2 марта 2008 года травмы тяжелой и средней степени тяжести получили 63 человека, личности которых известны. В числе пострадавших есть и полицейские.

Размер и порядок компенсаций данным законопроектом не установлены. Накануне министр юстиции Артак Зейналян пояснил, что в течение трех месяцев после принятия закона правительство должно обсудить и утвердить процедуру, а пострадавшие в течение последующих трех лет могут представить соответствующие документы.