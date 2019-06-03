Не все пострадавшие во время событий 1 марта 2008 года полицейские получат помощь

Законодательная инициатива о предоставлении помощи пострадавшим в ходе событий 1 марта 2008 года обсуждается в Национальном собрании во втором чтении.

Это инициатива правящей фракции «Мой шаг». Законопроектом предусматривается предоставление помощи также полицейским, пострадавшим в ходе событий 1 марта.

Депутат оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Арман Бабаджанян предлагает пересмотреть вопрос предоставления помощи полицейским. «После обсуждения на нескольких площадках мы увидели, что родители выступают категорически против предоставления помощи кому-либо из полицейских по этому проекту. И если мы хотим уместить эту инициативу в контекст правосудия переходного периода, я считаю, что должно быть учтено это главное условие солидарности», - сказал он.

На этапе обсуждений в промежутке между первым и вторым чтением критерии предоставления помощи полицейским были уточнены. Например, те полицейские, которые в ходе тех событий пострадали, однако подверглись уголовному преследованию, которое не было прекращено на основании оправдания, не получат помощи.

«Мы попытались найти наилучший вариант, который бы умещался в контекст правосудия переходного периода, то есть, учитывал бы солидарность и в какой-то мере также озабоченность родителей граждан, погибших в ходе событий 1 марта. Помощь не получат те полицейские, которые в связи с этими событиями подверглись уголовному преследованию», - сказал депутат фракции «Мой шаг» Сисак Габриелян.

Помощи не получат также те полицейские, уголовные дела в отношении которых находятся на этапе расследования. Только после оправдания они смогут воспользоваться предоставляемой помощью.

Что касается граждан, пострадавших во время событий 1 марта, то получившие травмы средней и тяжелой степени для получения помощи должны представить заключение судебно-медицинской экспертизы.

«Граждане должны представить правительству заключение судебно-медицинской экспертизы, чтобы был обоснован причиненный им ущерб», - пояснил Габриелян.

Размер и порядок получения помощи пока неизвестны. После принятия закона их определит правительство.