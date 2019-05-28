Бако Саакян и посредники обсудили вопрос восстановления полноценного переговорного формата

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ находятся в Степанакерте, уже состоялась их встреча с лидером Нагорного Карабаха Бако Саакяном. В последний раз посредники проводили обсуждения в Карабахе 30 октября прошлого года.

Сегодня обсуждались ситуация на линии соприкосновения и последние развития. Согласно официальному сообщению, Бако Саакян подчеркнул необходимость восстановления полноценного переговорного формата и участия Нагорного Карабаха во всех этапах урегулирования конфликта.

Посредники совершают региональный визит. Вчера в Ереване они провели встречи с премьер-министром, министром иностранных дел и министрами обороны Армении. После Степанакерта они побывают в Баку.

Согласно МИД Армении, во время вчерашней встречи сопредседателей с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном также был затронут вопрос полноценного участия Карабаха в переговорном процессе, а кроме того вопросы, касающиеся формирования благоприятной среды для мира, взаимодействия в гуманитарной сфере, установления контактов между людьми.

По словам пресс-секретаря Бако Саакяна Давида Бабаяна, официальный Степанакерт на сегодняшней встрече должен поднять и другие вопросы. «Конечно, мы говорим обо всех темах. Это и мирное урегулирование, и восстановление полноценного переговорного формата. Динамика 2019 года уже показывает, что этот год также будет более насыщенным с точки зрения военных учений в Азербайджане. Естественно, мы будем говорить обо всем этом, потому что это связано с урегулированием конфликта и региональными развитиями», - сказал Бабаян.

Он добавил, что карабахская сторона поднимет не только вопрос этих учений: «Полмесяца назад они провели еще одни крупные учения с Турцией. В начале 2017 года также проводились крупные учения с Турцией. Это, если я не ошибаюсь, пятые или шестые военные учения, которые проводит Азербайджан. Это показывает реальные цели Азербайджана, методы их достижения, которые Азербайджан разрабатывает, чтобы в будущем разрушить арцахскую государственность. Они этого не скрывают. Во время последних военных учений солдат выстроили в ряд и написали: «Мы должны захватить Шушу»».

Азербайджан выступает принципиально против участия Карабаха в переговорах. Касаясь позиции премьер-министра Армении о том, что Нагорный Карабах должен участвовать в переговорном процессе, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в очередной раз заявил, что сегодняшний формат переговоров был определен еще в 1992 году, а все остальное, по его словам, либо домыслы, либо попытки затянуть процесс урегулирования под надуманным предлогом.

На это замечание Мамедъярова Давид Бабаян ответил: «Он искажает факты. Такого не было. Полноценный формат был определен несколько раз, в том числе в 1992 году, где Арцах упоминается в качестве стороны. А самое важное - во время саммита в Будапеште в 1994 году. Такими заявлениями Мамедъяров фактически бесчестит Ильхама Алиева и его отца - Гейдара Алиева. А он, насколько мне известно, является пожизненным общенациональным лидером в Азербайджане. Гейдар Алиев неоднократно встречался, и даже имеются письма в соответствующие структуры Арцаха, где он непосредственно обращается к соответствующему военному и политическому руководству Республики Арцах по вопросам заключения и соблюдения перемирия. То есть, эти контакты были. Это попытка ввести в заблуждение. Так же как они исказили собственную историю».

«Не только официальный Ереван и Степанакерт должны быть заинтересованы в возвращении Карабаха за стол переговоров, но и посредники ОБСЕ, - считает аналитик Степан Сафарян. - Сопредседатели Минской группы обязаны обеспечить полноценный формат, международные принципы и Хельсинкский Заключительный акт. Кроме того, Минский процесс, положивший начало урегулированию конкретно карабахского конфликта, провозгласил, что решение не может быть навязано людям, проживающим в зоне конфликта. Следовательно, тупик должен быть решен всеми, это проблема не только официального Еревана и Степанакерта. Заявление министра иностранных дел Азербайджана следует интерпретировать как отсутствие политической воли и готовности решить проблему политическими методами».

В официальных сообщениях о возможной встрече Пашинян-Алиев не говорится, но в рамках этого визита, согласно официальному Еревану, продолжились обсуждения, касающиеся подготовки предстоящей встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана.