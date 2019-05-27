Социально-экономические проблемы Армении связаны с неурегулированностью карабахского конфликта – Мамедъяров

Российский «Коммерсантъ» сегодня опубликовал отдельную большую статью, посвященную карабахскому конфликту, а также интервью с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью «Коммерсанту» подробно говорил о том, что, по его мнению, социально-экономические проблемы Армении связаны с неурегулированностью карабахского конфликта. Именно эти социально-экономические проблемы, по утверждению Мамедъярова, стали причиной бархатной революции в Армении.

Глава МИД Азербайджана отметил, что Баку сегодня возлагает определенные надежды на здравомыслие нового руководства Армении, «осознание им того, что без урегулирования отношений с Азербайджаном, без интеграции в широкомасштабное региональное сотрудничество невозможно вывести Армению из того тупика, в который она сама себя загнала, проводя политику агрессии и оккупации».

Официальный Баку, по словам Мамедъярова, дал время новому руководству Армении для ознакомления с деталями переговорного процесса. Он отметил, что этот переходный этап завершен, переговоры возобновились как на уровне лидеров двух стран, так и на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Глава МИД Азербайджана отметил, что диалог сегодня идет в существующем формате по имеющейся повестке, что вселяет определенный оптимизм. Вместе с тем, по словам Мамедъяровса, зачастую практически параллельно со встречами в рамках переговорного процесса с армянской стороны звучат «весьма неоднозначные и бросающие тень на всю конструкцию политического урегулирования заявления».

«К сожалению, они носят далеко не единичный характер. Это, конечно же, вызывает тревогу», - сказал Мамедъяров.

Отвечая на вопрос корреспондента газеты о том, не правильнее ли было бы сначала восстановить взаимное доверие между сторонами, а уже потом перейти к вопросам, связанным с возвратом территорий, будущим статусом Нагорного Карабаха и возвращением беженцев, глава азербайджанского внешнеполитического ведомства отметил, что не согласен с подобным форматом. Он заявил, что урегулирование должно быть поэтапным, «началом которого должен послужить вывод оккупационных сил с территорий Азербайджана с последующим возвращением туда вынужденных переселенцев. Именно это и создаст осязаемые условия для построения доверия».

Касаясь позиции премьер-министра Армении о том, что Нагорный Карабах должен участвовать в переговорном процессе, министр иностранных дел Азербайджана в очередной раз заявил, что сегодняшний формат переговоров был определен еще в 1992 году, таковы реалии. Все остальное, по словам Мамедъярова, либо домыслы, либо попытки затянуть процесс урегулирования под надуманным предлогом.

Армянским журналистам сложнее посетить Азербайджан, чем азербайджанским журналистам – Армению - «Коммерсантъ»

В объемной статье под заголовком «Перемирие в Нагорном Карабахе готовят к миру» «Коммерсантъ» попытался представить, как армянская и азербайджанская стороны готовятся к этому самому миру.

Газета приводит слова главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна о том, что вопрос Генриха Мхитаряна, который отказался ехать в Баку на финал Лиги Европы, - не лучший пример укрепления взаимодоверия. По словам Мнацаканяна, взаимные визиты журналистов и родственников заключенных «сейчас являются предметом обсуждения» с Баку и армянская сторона рассчитывает выработать такие формулы, которые в итоге дадут позитивный результат.

Авторы статьи побеседовали с азербайджанскими и армянскими журналистами и экспертами и пришли к выводу, что армянским журналистам сложнее посетить Азербайджан, чем азербайджанским журналистам – Армению.

«Коммерсантъ» также обращается к нашумевшему заявлению министра обороны Армении - «новая война – новые территории».

«Это означает, что в случае возобновления конфликта Армения рассчитывает не только защитить, но и расширить зону своего влияния, - пишут авторы, добавляя: - Правда, итоги конфликта 2016 года показывают, что расклад сил несколько иной и новые территории может приобрести как раз Азербайджан».

Во время апрельской войны азербайджанская сторона заняла высоту Лелетепе и начала быстро восстанавливать село Джоджуг-Марджанлы. Власти Азербайджана сегодня преподносят это село как символ того, что у республики есть ресурсы вернуть и восстановить утраченные территории.

Российская газета, между тем, отмечает, что армянская сторона на это парирует, что село Джоджуг-Марджанлы и так с 1994 года было на азербайджанской стороне фронта и там даже жили люди. Сегодня в этом селе, по данным азербайджанской стороны, проживают 503 человека, и Баку потратил большие средства на восстановление этого села.