В Армении находятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ в Армении. Сопредседателей Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика сегодня принял премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили процесс урегулирования карабахского конфликта, в том числе вопросы касательно формирования способствующей миру атмосферы. «В этом контексте была отмечена важность реализации договоренностей, достигнутых на саммите в Вене. С этой точки зрения была подчеркнута необходимость укрепления режима прекращения огня и исключения вызывающих эскалацию действий», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили также возможности реализации шагов в гуманитарной сфере и по части активизации контактов между людьми.

Ранее сегодня посредников в карабахском урегулировании принял также министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Некоторые подробности встречи сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«В ходе встречи стороны обсудили результаты саммита в Вене и встречи министров иностранных дел в Москве. Были затронуты вопросы, касающиеся полноценного участия Арцаха в переговорном процессе, формирования благоприятной среды для мира, взаимодействия в гуманитарной сфере, установления контактов между людьми. Также были обсуждены предстоящие шаги в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе вопросы, касающиеся предстоящей встречи глав МИД при посредничестве сопредседателей», - сказала Нагдалян.

В связи с планирующейся встречей министров она отметила: «В подобных случаях, когда уже согласовываются все технические детали, об этом заявляется в согласованном порядке».

С сопредседателями встретился также министр обороны Армении Давид Тоноян, который обратил внимание собеседников на проведенные ВС Азербайджана в мае этого года без предварительного уведомления международного сообщества широкомасштабные учения и участившиеся в последний период случаи нарушения режима прекращения огня с привлечением снайперов. Глава оборонного ведомства Армении отметил, что, несмотря на эти негативные тенденции, Армения продолжает выступать за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня на линии соприкосновения.

Следующей остановкой в ходе регионального визита посредников в карабахском урегулировании станет Степанакерт.