«Политика в этом случае побеждает футбол»

Финальный матч Лиги Европы «Арсенал» - «Челси» из важного спортивного события превращается в очередной армяно-азербайджанский политический спор.

О том, что полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не поедет в Баку для участия в финале Лиги Европы, стало известно вчера. Футбольный клуб распространил официальное заявление о том, что такое решение было принято после обсуждения с семьей Мхитаряна.

В клубе «канониров» приняли во внимание вероятность агрессивного отношения к Мхитаряну в столице Азербайджана.

«Если даже есть хоть один процент вероятности того, что идолу армянского футбола Генриху может грозить опасность, однозначно считаю решение правильным», - сказал член фан-клуба «Первый армянский фронт» Ваге Гаспарян.

Если бы Баку реально мог обеспечить безопасность Мхитаряна, полузащитник «Арсенала» отправился бы в Баку, чтобы принять участие в этой важнейшей игре, считает другой член фан-клуба Ваче Манукян. По его мнению, участие в финальном матче Лиги Европы было очень важным для футбольной карьеры Мхитаряна. «Жизни человека грозит опасность, есть проблемы безопасности, и это понимают и тренер «Арсенала», и футболисты, и болельщики. Это очень серьезная проблема в футболе, поскольку политика в этом случае, по большому счету, побеждает футбол», - сказал он.

Несмотря на заявление официального Баку о том, что безопаность всех игроков будут полностью обеспечена, армянская сторона настроена скептически.

«Азербайджан может даже попытаться обеспечить [безопасность] в рамках своих возможностей, однако дать гарантию, что кто-то не попытается самовольно пойти на какой-то шаг, никто не может», - сказал Ваге Гаспарян.

Принятие решения о неучастии в финале Лиги Европы для армянского полузащитника было тяжелым и болезненным. Мхитарян об этом написал в Facebook, отметив, что такая игра в карьере футболиста выпадает нечасто.

Его решение прокомментировал также бывший тренер национальной сборной Армении Вардан Минасян: «Если где-то есть проблема безопасности, а в этом случае такая проблема есть, думаю, не нужно ехать. Все остальные проблемы ты можешь решить, но если стоит вопрос безопасности жизни человека, о каком футболе может идти речь?»

Решение Мхитаряна официальный Баку расценивает как провокационный шаг со стороны Армении.

Вот какое мнение выразил один азербайджанец: «Это просто шоу, которое армяне устроили против Азербайджана. Все это было сделано только для очернения Азербайджана. Мхитарян хочет показать, что Азербайджан не обеспечит его безопасность».

Азербайджанское информационное агентство «Туран» сегодня в статье под заголовком «Сделай жест» раскритиковало официальный Баку, заключив, что азербайджанская сторона не приложила достаточно усилий для организации приезда Мхитаряна и любого другого человека с армянской фамилией в Баку.

Автор статьи напоминает, что во время состоявшихся в Баку Европейских игр украинский спортсмен армянского происхождения получил медаль из рук президента Азербайджана Ильхама Алиева, который жестом руки прекратил гул и свист в адрес спортсмена-армянина.

«Пока есть время надо сделать жест, показать достоинство принимающей стороны и держать мяч на стороне противника», - написал Turan.

Кстати, к решению «Арсенала» о том, что Мхитарян не поедет в Баку, обратилась также Федерация футбола Азербайджана, выразив свое разочарование в связи с этим решением. «Хотя мы признаем право принимать личное решение не ездить, мы хотели бы повторить, что Азербайджан как страна пребывания предоставил все необходимые гарантии, требуемые УЕФА для обеспечения личной безопасности г-на Мхитаряна», - заявила Федерация футбола Азербайджана.

Матч «Челси» - «Арсенал» состоится в Баку 29 мая.