Министр обороны Азербайджана сбежал с передовой, так как оказался под прицелом армянских снайперов – секретарь Совбеза Армении

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов недавно сбежал с передовой, так как оказался под прицелом армянских снайперов. Об этом сегодня после заседания правительства на брифинге с журналистами заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Недавно их [Азербайджана - ред.] министр обороны заявил, что встретит министра обороны Армении в Ереване или где-то еще. А на самом деле он совсем недавно при посещении передовой сбежал после того, как оказался под прицелом наших военных», - отметил Григорян.

В эти дни в Азербайджане проводятся широкомасштабные военные учения, и Закир Гасанов в сопровождении руководящего состава Министерства обороны Азербайджана вчера посетил воинские части, дислоцированные на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, наблюдал за позициями армянских вооруженных сил.