Пока не тот этап, чтобы Армения оценивала, сможет ли Зась в 2020 году возглавить Секретариат ОДКБ - Нагдалян

Пока не тот этап, чтобы Армения оценивала, сможет ли секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась с января 2020 года возглавить Секретариат ОДКБ, сегодня в ходе брифинга заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«О том, что генеральный секретарь будет назначен 1 января 2020 года и им станет кандидат от Беларуси, мы можем только предполагать, поскольку соответствующего решения нет. Когда будет соответствующее решение Совета коллективной безопасности, тогда мы сможем утверждать, какие развития произошли в связи с этим», - отметила Нагдалян.

Планируется, что министры иностранных дел государств-членов ОДКБ встретятся завтра в Бишкеке, и в ходе этой встречи, согласно исполняющему обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерию Семерикову, также будет обсуждаться вопрос о новом генсеке организации. Семериков отметил, что с 1 января 2020 года Беларусь получит право выдвинуть своего кандидата на пост генерального секретаря ОДКБ, и на сегодняшний день этим кандидатом является Станислав Зась.

Анна Нагдалян сегодня напомнила, что генеральный секретарь ОДКБ отвечает за нормальное функционирование Секретариата, обслуживающего интересы государств-членов блока.

«Мы оцениваем кандидата на пост генсека с точки зрения того, как он сможет обеспечить работу Генерального секретариата, который также обслуживает государства-члены. Решение в рамках организации принимается только государствами-членами и только на основе консенсуса. Однако утверждать, кто будет, что будет, для этого нужно решение Совета коллективной безопасности, которого у нас нет. В случае выдвижения конкретной кандидатуры мы будем оценивать его полномочия с той точки зрения, как он будет обслуживать государства-члены, как сможет обеспечить деятельность Секретариата. Мы пока не на этом этапе», - сказала Нагдалян.

Вопрос генерального секретаря ОДКБ встал на повестке дня, когда занимавшему с апреля 2017 года этот пост представителю Армении, бывшему начальнику Генштаба Вооруженных сил Армении Юрию Хачатурову в Армении было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. 2 ноября прошлого года Хачатуров был освобожден от должности генсека ОДКБ.

Беларусь поспешила выдвинуть на этот пост кандидатуру Зася, между тем, официальный Ереван продолжает настаивать на том, что эту должность до 2020 года должен занимать представитель Армении. За этот период государства-члены альянса так и не пришли к консенсусу в вопросе генсека ОДКБ.