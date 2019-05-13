Если в Карабахе будет создан очаг контрреволюции, население Карабаха задушит его в колыбели - Андраник Кочарян

Если в Нагорном Карабахе будет создан очаг контрреволюции, население Карабаха задушит его в колыбели, сегодня в ходе брифингов в Национальном собрании в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, бывший заместитель министра обороны Армении Андраник Кочарян.

После визита в Нагорный Карабах 9 мая премьер-министр Никол Пашинян сделал довольно примечательное заявление, на своей странице в Facebook написав: «В прессе много пишут, что некоторые пытаются превратить Арцах [Карабах – ред.] в очаг контрреволюции. Если некоторые попытаются сделать Арцах очагом контрреволюции, то народ Арцаха сделает его очагом революции».

Представитель фракции правящего блока «Мой шаг» Андраник Кочарян сегодня подчеркнул, что многие силы могут рассматривать Карабах как платформу для политических процессов, а Пашинян просто предупредил, что это недопустимо.

«Заявление г-на Пашиняна вытекает из того, что никому и в голову не может прийти какое-либо действие, нацеленное на ослабление безопасности Арцаха и Армении. Многие силы могут рассматривать Арцах как платформу для политических процессов, это возможно, просто г-н Пашинян предупредил, что это недопустимо, и если кому-то придет в голову сделать такое, он не только ослабит развивающееся между Арменией и Арцахом позитивное сотрудничество, но это также будет попыткой ослабить единую систему нашей безопасности, потому что она действительно единая, - сказал Кочарян и продолжил: - Если будут подобные тенденции, население Арцаха само задушит их в колыбели, не сомневайтесь».

Другой представитель правящего большинства, председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Рубен Рубинян добавил, что какого-либо повода для беспокойства нет.

«Нет каких-либо поводов для беспокойства, повторю слова премьер-министра: все попытки превратить [Карабах] в центр контрреволюции, естественно, закончатся революцией, и нужно быть просто сумасшедшим, чтобы не понимать этого, а я не думаю, что в Армении или в Арцахе в этом смысле есть сумасшедшие», - заявил Рубинян.