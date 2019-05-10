Премьер Армении отправился на работу на «контрреволюционном» велосипеде

Сегодня утром премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился на работу на велосипеде.

«В прошлый раз я прибыл на работу на революционном велосипеде, на этот раз на контрреволюционном», - пошутил он на своей странице в Facebook.

Кстати, в другом посте в Facebook часом раньше Пашинян прокомментировал мнения, звучащие в СМИ о том, что «некоторые пытаются превратить Арцах [Карабах – ред.] в центр контрреволюции».

«Поделюсь своими впечатлениями о последнем визите в Арцах: если некоторые попытаются сделать Арцах центром контрреволюции, то народ Арцаха сделает его центром революции», - написал армянский премьер.

Сегодня же премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил открывшийся парк, посвященный 2800-летию Еревана.