Никол Пашинян в Карабахе принял участие в мероприятиях по случаю Тройного праздника

В Степанакерте и Шуши сегодня состоялись праздничные мероприятия, посвященные майскому Тройному празднику.

В Нагорном Карабахе находились премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, другие высокопоставленные должностные лица.

Утром состоялось торжественное шествие во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Карабаха Бако Саакяном.

Известно, что вчера в Степанакерт прибыл третий президент Армении Серж Саргсян, однако в торжественном шествии он не участвовал. Во второй половине дня стало известно, что Серж Саргсян вместе с бывшими руководителями силовых структур Карабаха: бывшим командующим Армии обороны Карабаха Левоном Мнацаканяном, бывшим заместителем последнего Самвелом Карапетяном, бывшим директором Службы национальной безопасности НК Аршавиром Каграманяном, а также с действующим секретарем Совета национальной безопасности Карабаха Виталием Баласаняном отдельно посетил пантеон Степанакерта.

В течение дня также стало известно, что приглашение не было направлено первому президенту Армении Левону Тер-Петросяну.

Заместителль руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян сообщил Радио Азатутюн, что ни одному из президентов не было направлено приглашение, включая Сержа Саргсяна, и те, кто хотел принять участие в праздничных мероприятиях в Степанакерте и Шуши, могли свободно это сделать, просто нужно было заранее известить власти Нагорного Карабаха, чтобы последние урегулировали технические вопросы и вопросы, связанные с безопасностью.

После торжественного шествия высокопоставленные представители Армении и Нагорного Карабаха отбыли в Шуши, где продолжились праздничные мероприятия.

В Степанакерте ранее состоялась отдельная встреча премьер-министра Армении Бако Саакяна и лидера Нагорного Карабаха Бако Саакяна. Согласно официальному сообщению, стороны обсудили ряд вопросов, касающихся взаимодействия Армении и Карабаха в различных сферах.

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян сегодня провел встречу с главой парламента Нагорного Карабаха Ашотом Гуляном.

Вечером на центральной площади Степанакерта запланирован праздничный концерт и салют.