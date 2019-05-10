Политического полюса вокруг Кочаряна раньше не было и в будущем не будет – депутат от блока «Мой шаг»

У представленных в Национальном собрании оппозиционных сил нет планов по объединению с вторым президентом Армении Робертом Кочаряном. Возглавляемая Эдмоном Марукяном партия «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») исключает сотрудничество с Кочаряном, а в возглавляемой Гагиком Царукяном партии «Процветающая Армения» говорят, что движутся в соответствии со своим собственным видением.

Экс-президент Армении, обвиняемый по делу о событиях 1 марта 2008 года в свержении конституционного строя, из СИЗО дал письменное интервью агентству Reuters, в котором заявил, что мощные оппозиционные силы объединяются, чтобы бросить вызов новым властям Армении. Он также сообщил, что будет лично участвовать в формировании этой новой оппозиции, не уточнив, однако, как именно.

Секретарь фракции «Лусавор Айастан» Геворк Горгисян считает, что в парламенте есть тот оппозиционный полюс, который бросает серьезный вызов сегодняшней власти. Представитель «Лусавор Айастан» не видит граней для сотрудничества с Кочаряном.

«Новая оппозиция может быть сформирована, но я исключаю любое сотрудничество с Кочаряном и с формирующимися вокруг него силами, а также исключаю, что ему удастся сформировать тот оппозиционный фронт, который сможет стать серьезным фактором в политическом поле Армении. Конечно, у Кочаряна имеются финансы и другие ресурсы, накопленные за это время различными способами, что может оказать влияние, но у общества, в конце концов, не такая короткая память, и не следует настолько недооценивать наше общество. Все помнят все потери страны в годы правления Республиканской партии и криминально-олигархическую систему, с которой мы были вынуждены сталкиваться ежедневно», - сказал Григорян.

Депутат фракции «Процветающая Армения» Микаэл Мелкумян заверил, что предложение о сотрудничестве от Кочаряна к ним не поступало.

«Мы уже поддержали эту революцию и поддерживаем экономическую революцию. Наш подход состоит в том, что мы должны идти по этому пути, но это не значит, что сейчас мы согласны со всем, что происходит. Мы проголосовали против той программы или той структуры правительства, которая была представлена, она не приведет к реализации тех программ, которые должны быть реализованы, как мы это понимаем», - отметил Мелкумян.

Политическая сила, возглавляемая Гагиком Царукяном - одним из самых известных бизнесменов в годы правления второго президента, выдвинутое против Кочаряна обвинение не политизирует, считая процесс правовым.

А вот партия «Дашнакцутюн» в прошедшие месяцы не скрывала, что у нее сложилось впечатление о «предвзятом расследовании». В прошлом году, имея в возглавляемом Николом Пашиняном правительстве своих членов, депутаты от «Дашнакцутюн» в парламенте еще предыдущего созыва присоединились к сбору подписей в поддержку освобождения Кочаряна. «Дашнакцутюн» поддерживала Кочаряна в течение двух сроков его президентства.

По словам представителя органа партии Ишхана Сагателяна, крайне второстепенно, с кем они сотрудничают, для них важно – по каким вопросам. «Подобных обсуждений у нас ни с кем не было. Что будет в будущем, по какому вопросу, в каком формате - говорить об этом сейчас бессмысленно», - сказал он.

На вопрос Радио Азатутюн, если подобные обсуждения будут, исключает ли он участие в них «Дашнакцутюн», Сагателян ответил: «Важно – по какому вопросу, то есть, что мне сейчас исключать, когда я не знаю, о чем идет разговор».

На замечание Радио Азатутюн, что Роберт Кочарян говорил о формировании оппозиции, способной бросить вызов нынешней власти, он ответил: «Мы не ставим задачу бросать вызов власти. Важно, по какому вопросу».

Пресс-секретарь Республиканской партии Армении, год назад потерявшей власть в результате бархатной революции, Эдуард Шармазанов не исключил сотрудничества с Кочаряном. «Если наша политическая повестка дня совпадет с политической повесткой дня других оппозиционных политических деятелей и партий, естественно, я не исключаю сотрудничества с кем-либо. Это традиционные национальные ценности, Арцахская проблема, международное признание Геноцида и, естественно, экономическая политика и развитие демократии», - сказал Шармазанов.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн, ведутся ли переговоры о сотрудничестве от имени Кочаряна, он сказал: «Я ответил Вам. Я пожелаю Роберту Кочаряну лишь свободы».

Политического полюса вокруг Роберта Кочаряна раньше не было и в будущем не будет, прогнозирует представитель правящего блока «Мой шаг», председатель постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

«Если в изоляторе можно создать такой полюс, но насколько я знаю, и там он нежелательное лицо. Будут такие группы, рассчитанные на один день, мы много таких видели и здесь, и в Арцахе. Их жизнь подобна жизни бабочки-однодневки. На второй день они, как правило, исчезают, потому что если в борьбе нет идеи и доверия к личности, они не могут иметь какой-либо перспективы», - сказал Андраник Кочарян.

Он считает, что Роберту Кочаряну не хватает информации, его «обманывают».

«Будет хорошо, если те, кто предоставляют ему информацию, объективно скажут ему, где эти невидимые мощные политические силы и чем они могут стать для него опорой, в чем он должен участвовать. Но то, что все захотят воспользоваться его средствами, как его адвокаты, думаю, что это очень желательно, в стране тяжелая социально-экономическая ситуация, а у него много денег. Было бы хорошо, если бы эти средства он вложил в строительство дорог в Арцахе и другие программы, в программы заселения. Сегодня вкладывать средства в новые оппозиционные полюса, когда реальным адресатом этих средств должно быть наше общество…», - отметил Андраник Кочарян.

Сегодня в течение всего дня нам не удалось связаться с руководителем офиса Роберта Кочаряна Виктором Согомоняном.

Мы поинтересовались у одного из адвокатов второго президента Айка Алумяна, есть ли у Кочаряна планы по созданию собственной партии, на что Алумян ответил, что у него на этот счет нет информации, а если бы и была, то не было бы полномочий ее комментировать.