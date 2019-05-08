Кочарян: Мощные оппозиционные силы объединяются, чтобы бросить вызов новым властям Армении

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, который по делу «1 марта» обвиняется в свержении конституционного строя, из СИЗО дал письменное интервью агентству Reuters, в котором заявил, что мощные оппозиционные силы объединяются, чтобы бросить вызов новым властям Армении, и что он надеется, что будет в числе этих сил.

В интервью Кочарян вновь заявил, что выдвинутые против него обвинения являются политически мотивированными, и обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в избирательном правосудии. Экс-президент утверждает, что в Армении формируются новые политические деятели и оппозиционные силы.

«Этот процесс, несомненно, приведет к созданию мощных политических сил, способных очень скоро бросить вызов властям», - написал Кочарян.

А на вопрос, будет ли он лично участвовать в формировании этой новой оппозиции, Кочарян ответил: «Да, конечно». Он, однако, не уточнил, каким будет его участие.

В интервью Роберт Кочарян обвинил новые власти Армении в дилетантизме и популизме, утверждая, что произошедшее в Армении в прошлом году не было революцией, а причиной массовых протестов «стало накопленное в обществе недовольство и стремление к переменам».

Касаясь кровавых поствыборных событий 1-2 марта 2008 года, ставших причиной гибели 10 человек, Кочарян заявил, что в стране был наведен порядок только после того, как было объявлено чрезвычайное положение. «Ели бы это не было сделано, то это означало бы, что президент проявил бездействие», - подчеркнул второй президент Армении.

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня в ходе пресс-конференции, в частности, заявил, что в Армении нет политзаключенных и преследуемых по политическим мотивам.