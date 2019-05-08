«В Армении нет политзаключенных и преследуемых по политическим мотивам» - Пашинян представил 100 фактов о Новой Армении

Доверие народа к избирательной системе восстановлено, в стране преодолена системная коррупция, олигархия лишена рычагов влияния на решения правительства. Об этом сегодня на пресс-конференции в Национальной картинной галерее заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя 100 фактов о Новой Армении.

«В результате деятельности правительства в Республике Армения ни у кого нет никаких привилегий перед законом, политические и гражданские права граждан защищены и полностью реализуются. Было последовательно осуществлено разделение судебной и исполнительной властей и обеспечена независимая деятельность суда. Правительство руководствовалось принципом независимости судебной власти, исключив существование любого механизма или проявления инструктажа. В Республике Армения нет политзаключенных и преследуемых по политическим мотивам», - в частности, сказал премьер.

«Начальный этап экономической революции оказался гораздо более успешным, чем мы ожидали»

Говоря об экономической революции, премьер-министр отметил, что начальный этап экономической революции оказался гораздо более успешным, чем они ожидали.

«Я уже сказал, что мы перевыполнили доходную часть государственного бюджета на 62 млрд драмов, это 129 млн долларов. Каждый раз, когда Армения откуда-то получала кредит в размере 129 млн долларов, говорили: «вай, как хорошо, Армении доверяют, дают кредит». Мы за счет сокращения тени увеличили доходы госбюджета на 129 млн долларов по результатам одного года. Если учесть также возвращенную сумму - 129 млрд драмов по части сверхвыплат и 15 млрд по части НДС, если бы мы действовали в прежнем ключе и не вернули бы людям средства, то сейчас мы бы перевыполнили доходную часть не на 62 млрд драмов, а примерно на 200 млрд драмов, но мы предпочли вернуть бизнесу примерно 350 млн долларов, чтобы он мог развивать свою деятельность», - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что задача правительства сегодня состоит в том, чтобы правильно расходовать полученные средства.

«Какова сейчас наша стратегия? Мы должны большую часть из этих 62 млрд драмов направить в этом году на капитальные расходы: дорожное строительство, строительство, общинные программы, чтобы стимулировать экономику, второй этап экономической революции. Наша сегодняшняя задача - правильно расходовать сгенерированные суммы», - сказал премьер.

Отметим, что сегодня исполняется ровно год с того дня, как Никол Пашинян был избран и назначен премьер-министром.