Джордж Кент: В вопросе закупки Арменией военной техники у США развитий нет

«После визита Джона Болтона в вопросе закупки Арменией военной техники у США развитий нет», - сегодня в Ереване заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

Посетивший в октябре прошлого года Армению советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон тогда заявил, что если речь идет о покупке Арменией либо российской военной техники, либо американской, то США бы предпочли, чтобы Армения закупила американскую военную технику.

«Мы хотим рассматривать такую возможность», - сказал Болтон несколько месяцев назад в интервью Радио Азатутюн.

В этой связи Джордж Кент сегодня сказал: «По этому вопросу нет развитий, о которых я мог бы сообщить».

Вопрос, связанный с продажей оружия Армении со стороны США, повторился, однако Джорджу Кенту нечего было добавить: «Вы слышали, что сказал посол Болтон во время своего визита в Армению в октябре. Как я уже отметил, новостей относительно публично озвученной им возможности нет».

Говоря о безопасности в регионе, заместитель помощника госсекретаря США подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят, чтобы все страны мирно сосуществовали со своими соседями. «Именно поэтому мы являемся страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, работаем с правительствами Армении и Азербайджана для нахождения мирного пути разрешения нагорно-карабахского конфликта. Мы также участвуем в международных Женевских дискуссиях, в рамках которых предпринимается попытка найти решение вопроса оккупированных территорий Грузии - Абхазии и Южной Осетии», - сказал Кент.

Делегация во главе с Джорджем Кентом в Армении принимала участие в первом заседании Армяно-американского стратегического диалога, повестка которого, по словам Кента, была насыщенной: были затронуты многочисленные сферы сотрудничества - от углубления преподавания английского языка в армянских селах до вопросов защиты окружающей среды.

В конце дня, по словам заместителя министра иностранных дел Армении Григора Ованнисяна, стороны подписали документ о новом уровне диалога. «По итогам было подписано соглашение, которое зафиксировало тот уровень диалога, который сегодня мы зафиксировали в течение всего дня работы», - сказал Ованнисян.

Вчера Джордж Кент встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром обороны Давидом Тонояном.

Последний сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн отметил, что на встрече с заместителем помощника госсекретаря США «состоялись определенные обсуждения» по вопросу военно-технического сотрудничества Армения-США.