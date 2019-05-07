Армения и США обсуждают вопросы военно-технического сотрудничества – Тоноян

Армения и США обсуждают вопросы военно-технического сотрудничества, сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал министр обороны Армении Давид Тоноян.
Радио Азатутюн: - Какая информация есть относительно армяно-американского военно-технического сотрудничества?
Давид Тоноян: - Во время вчерашней встречи состоялись определенные обсуждения.
Радио Азатутюн: - Было ли сделано предложение с американской стороны?
Давид Тоноян: - Нет, но есть определенные обсуждения.
Радио Азатутюн: - Продолжатся ли эти обсуждения?
Давид Тоноян: - Любое обсуждение не должно заканчиваться до того, как будут найдены решения.
Отметим, что в Армении находится заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Он прибыл сюда, чтобы принять участие в заседании Межправительственной комиссии по армяно-американскому стратегическому диалогу, которое состоится сегодня в Ереване.
Джордж Кент вчера встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром обороны Давидом Тонояном.
Высокопоставленный американский дипломат посетил Армению также в октябре прошлого года.
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