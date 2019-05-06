Микаэл Наапетян: Гагик Царукян - олигарх

С точки зрения политической оценки лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян осуществляет такую деятельность, которую, по крайней мере до 2018 года, все субъекты, вовлеченные в политическое поле Армении, приписывали олигархам. Об этом заявил член социал-демократической партии «Решение гражданина» Микаэл Наапетян.

«Анализируя сделанные заявления, мы приходим к такой политической оценке, что велика вероятность, что достаточны и разумны те факты, на основании которых мы считаем, что г-н Царукян осуществляет такую деятельность, то есть, будучи на должности, воволечен в экономическую деятельность, этот формат политическое поле называет и я сейчас называю олигархией», - сегодня в эфире программы «Интервью с Карленом Асланяном» заявил Наапетян.

«В любом случае, то, что мы в данный момент имеем, то есть государственный чиновник, депутат, лицо, обладающее иммунитетом, в отличие от своих конкурентов, представлено в системе государственного управления, естественно, для таких суждений есть разумные основания. Потому что, предположим, у других производителей цемента нет представителя в Национальном собрании», - добавил представитель партии «Решение гражданина».

Внепарламентская партия «Решение гражданина» на днях обратилась к генеральному прокурору и председателю Национального собрания с просьбой изучить основания для лишения Царукяна депутатского мандата и начать процесс в этом направлении. Представители партии считают, что активным участием в обсуждениях представленного правительством законопроекта о введении госпошлины на импортируемый цемент на последнем заседании парламента собственник завода «АраратЦемент» Гагик Царукян и фракция ППА нарушили Конституцию и другие законы.

Отвечая на эти утверждения, лидер ППА Гагик Царукян сегодня заявил, что он не занимает какую-либо должность ни в одной из основанных им коммерческих организаций и лично не участвует в их управлении.

Интервью с Микаэлом Наапетяном целиком можно посмотреть здесь: