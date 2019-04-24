В Армении вспоминают жертв Геноцида 1915 года

24 апреля – День памяти жертв Геноцида армян. В этом году исполняется 104-я годовщина первого геноцида 20-го века.

В этот день многие тысячи жителей Армении, Карабаха, армян Диаспоры и иностранных гостей посещают мемориальный комплекс «Цицернакаберд» в Ереване, чтобы отдать дань уважения памяти 1,5 миллионов армян, ставших жертвами геноцида в Османской Турции.

А накануне вечером в Ереване прошло традиционное факельное шествие, организованное АРФ «Дашнакцутюн». Шествие началось с сожжения турецкого флага. Затем участники акции с факелами и свечами прошлись по центральным улицам армянской столицы. Акция завершилась у мемориала памяти жертв Геноцида армян.

24 апреля 1915 года был издан приказ об уничтожении армянской интеллигенции Стамбула - столицы Османской Турции. Эта дата отмечается как начало Геноцида армян. Начиная с мая 1915 года, в ходе начатых массовых депортаций были истреблены сотни тысяч невинных стариков, женщин и детей. В целом, жертвами геноцида стали около 1,5 миллионов армян.

Около трех десятков стран мира, в том числе Уругвай, Франция, Россия, Швейцария, Канада, Италия, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Словакия, Кипр, Греция, Швеция, Аргентина, Германия и другие, а также ряд влиятельных международных организаций официально признали массовые убийства армян в Османской Турции в начале прошлого столетия геноцидом. В некоторых странах отрицание факта Геноцида армян считается преступлением. Тем не менее, нынешнее турецкое правительство, как и его предшественники, отрицает факт геноцида.