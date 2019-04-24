Президент Армении выступил с посланием ко Дню памяти жертв Геноцида армян

Президент Армении Армен Саркисян 24 апреля выступил с посланием ко Дню памяти жертв Геноцида армян.

В тексте послания, опубликованном на официальном сайте президента, говорится:

«Сегодня весь армянский народ вместе с передовым человечеством на всех континентах мира чтит память жертв Геноцида армян.

24 Апреля – день памяти невинных жертв организованного и осуществлённого в Османской Турции на государственном уровне Геноцида армян. Это день поминовения трагедии наших многочисленных подвергнутых насилию в своей исторической колыбели и изгнанных с родной земли соотечественников. Это день, чтобы снова вспомнить об утраченных нами духовных, материальных и культурных ценностях, ещё раз возвестить миру о тяжелейшем преступлении против человечества – геноциде, призвать к трезвой оценке и борьбе против отрицания.

24 Апреля дня нас день поминовения, но также и день воскресения.

Безнаказанность Геноцида армян открыла дверь перед последующими тяжёлыми преступлениями против человечества и геноцидами. Вспомним Холокост, Камбоджу, Руанду и другие трагедии.

Это должно стать уроком бдительности для всех. Международное признание и осуждение этого совершённого против человечества ужасного преступления должно стать важным шагом с целью исключить его повторение где-либо в мире.

Мы выражаем свою благодарность всем тем государствам, международным структурам и организациям, духовным пастырям и политическим лидерам, деятелям культуры, представителям академических и научных кругов, отдельным лицам, которые выражают свою солидарность с армянским народом, признают и осуждают Геноцид армян.

Сегодня, склоняя голову перед памятью Святых Мучеников, мы в то же время свидетельствуем нашу несгибаемую волю пережить и заново отстроить нашу Родину.

Долг наследников переживших, наш долг - сплотиться вокруг наших национальных чаяний, оставаться верными своей идентичности и своим ценностям, стимулировать творческую силу народа, создавать динамично развивающуюся современную Армению, которая станет предметом гордости для всех армян мира и будет способна защитить непреходящие права армянского народа».