В течение этого года ожидается визит президента России в Армению - Ален Симонян

О возможности визита президента России Владимира Путина в Армению говорилось не раз. Сегодня вице-спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил журналистам, что Путин, возможно, посетит Армению до конца этого года.

«Я могу вам сказать, что в течение этого года ожидается визит президента России в Армению», - сказал Симонян, отметив, что контакты между лидерами России и Армении носят частый и теплый характер.

Посол России в Армении Сергей Копыркин подтвердил, что планируется новая встреча Путин-Пашинян.

Спикер и вице-спикер парламента и посол России в Армении сегодня в парке Национального собрания приняли участие в открытии аллеи армяно-российской дружбы. Саженцы русской березы были привезены из села Фиолетово. Инициатором создания аллеи армяно-российской дружбы в парке парламента Армении стал депутат Алексей Сандиков, который представляет в парламенте русскую общину Армении.

Спикер парламента Арарат Мирзоян и посол РФ Сергей Копыркин посадили березу.

Российские СМИ и антиармянская риторика

Посол РФ Сергей Копыркин сегодня заявил, что на российских телеканалах нет целенаправленной антиармянской риторики.

«Я не могу сказать, что слежу за всеми передачами российских телеканалов, но не думаю, что речь может идти об антиармянской риторике. Могут высказываться какие-то мнения, какие-то оценки, которые являются оценками тех людей, которые их высказывают. Что касается освещения армянской тематики в российских СМИ, антиармянской назвать ее никак нельзя», - подчеркнул дипломат.

15 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал российские телекомпании к корректности после того, как те, вторя друг другу, сообщили, что экс-президент Армении Роберт Кочарян подвергается политическим преследованиям.

Депутат от правящего блока «Мой шаг» Нарине Тухикян предложила ограничить вещание ряда российских телеканалов в Армении. Депутат говорила об этом на заседании комиссии по вопросам науки, образования и культуры, когда представлялся отчет о деятельности Национальной комиссии по телевидению и радио (НКТР) за 2018 год. Между тем, председатель НКТР Тигран Акопян счел нецелесообразным ограничивать вещание российских телеканалов в Армении.