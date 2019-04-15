Пусть не писал бы заявление – Пашинян об уволившемся сотруднике Норагавитской таможни

Премьер-министру Николу Пашиняну непонятно, почему после инцидента, имевшего место на таможне в Норагавите на прошлой неделе, его стали обвинять. Вот и сегодня депутат парламентской фракции «Процветающая Армения» Геворк Петросян направил Пашиняну открытое письмо, в котором вопрошает: где же осталось гарантированное право на работу?

«Если так пойдет, то следующее открытое письмо будет о том, что мы нарушили трудовые права Сержа Саргсяна, потому что, согласно Конституции, в течение года после избрания премьер-министр не может быть отправлен в отставку», - в ответ заявил Пашинян.

Премьер дал указание сотруднику таможни Айка Мартиросяну написать заявление об уходе после того, как в углу его кабинета увидел лежащий на полу флаг страны. А до этого он сделал ему замечание за то, как тот стоял. Если после прихода премьер-министра он так стоял, представьте, какая ситуация бывает в случае рядового гражданина, отметил Пашинян.

«Столько жалоб приходит на таможенные органы, мы получаем сотни писем. О чем эти жалобы? О том, к примеру, что во многих государственных органах приход гражданина не вызывает никакой реакции», - отметил премьер.

На замечание Радио Азатутюн, что этот таможенник, похоже, стал козлом отпущения, Пашинян ответил: «Есть факт, и есть реакция на этот факт, и я не планировал специально входить в этот кабинет, думаю, что мы должны это понимать. Кстати, я позже поинтересовался: наш уважаемый гражданин всю жизнь проработал в Комитете государственных доходов, короткое время работал в Национальном собрании и вернулся в Комитет государственных доходов. Пусть не писал бы заявление, что мне делать? У меня есть своя позиция, что такие люди не могут там быть», - сказал Пашинян.

Он отметил, что ни одна акция по улучшению отношения к государственному флагу до этого не была столь эффективной, как инцидент, который произошел в тот день. «По поступающей ко мне информации, в тот день весь государственный аппарат был занят, так сказать, выработкой должного отношения к флагу, и я могу сказать, что это уже послужило своей цели», - отметил Пашинян.

«Что касается трудового права человека, то считаю, что хороший специалист в Армении, а там должны работать хорошие специалисты, полагаю, хороший специалист не может остаться без работы. И во-вторых, постоянно говорят о гражданине. Речь не о гражданине, в данной ситуации наш уважаемый соотечественник, прежде всего, носит погоны, является сотрудником учреждения, подразумевающего дисциплину – человеком в погонах. Если у человека в погонах культура отношения к государственному флагу находится на недостаточном уровне, то я остаюсь при своем мнении, уважая мнение других», - заявил премьер.

Радио Азатутюн попросило премьер-министра прокомментировать слухи о вероятных сокращениях в «Газпром», поинтересовавшись, могут ли они быть связаны с тем, что, согласно договоренности правительства с компанией, цена на газ для потребителей не повысится, несмотря на подорожание на границе.

На вопрос Пашинян ответил вопросом: «А возможно ли, что было так, что в «Газпроме», в других учреждениях перед выборами в политических целях приняли на работу людей на тысячи избыточных штатов, чтобы в соответствующем размере получить больше голосов и получить рычаги, и возможно, что за все это заплатили граждане?»

Премьер-министр обратился также к прошедшей сегодня в Ереване акции протеста инициативы «SutNikol» («Лживый Никол»), в ходе которой активисты наносили на улицах граффити с хештегом #SutNikol. Некоторые из них были подвергнуты приводу в полицию, а затем отпущены.

«Насколько я понял, организаторы этой акции также являются сторонниками Сашика Саргсяна [брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна – ред.]. Теперь, к примеру, некоторые сторонники Сержа Саргсяна обвиняют нас в том, что мы не задержали Сержа Саргсяна», - сказал Пашинян.

«Мы не нуждаемся ни в какой поддержке окольными путями», - сказал премьер-министр, касаясь вопроса о том, что Союз добровольцев «Еркрапа» может быть политизирован, поскольку новый председатель организации Сасун Микаелян также является председателем правления правящей партии «Гражданский договор».

«Это исключено. Первая проблема, которую я выдвигал также на рабочих встречах, была в следующем: Союз добровольцев «Еркрапа» вообще не должен втягиваться в политические процессы, поскольку проблемы у Союза добровольцев «Еркрапа» возникли с того момента, как власть из-за дефицита легитимности попыталась использовать эту структуру для удержания и продления своей власти», - сказал он.

В ответ на вопрос о том, как получается, что он утверждает, что у него нормальные отношения с российскими партнерами, однако по российским государственным телеканалам показывают репортажи с критикой в его адрес, Пашинян заметил, что звучат мнения о том, что в Арменим зарубежные СМИ не должны быть столь же свободны, сколь местные. «Любая телекомпания, любое государство, любой вещатель должны очень четко осознавать, что вещание на территории другой страны подразумевает определенные границы корректности, которые должны соблюдаться. В противном случае мы попадаем в неверное поле», – сказал глава правительства.