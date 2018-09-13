Путин посетит Армению с официальным визитом – Песков

Президент России Владимир Путин посетит Армению с официальным визитом. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что точная дата поездки пока не определена. «Сроки будут согласованы», - сказал Песков.

«Известия» отмечают, что 8 сентября в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и премьер-министра Армении, после окончания которых Никол Пашинян заявил, что пригласил российского лидера в Ереван и рассчитывает, что он посетит Армению с официальным визитом в ближайшее время.

В интервью российской газете «Коммерсантъ» Никол Пашинян сказал, что официальный визит президента России в Армению ожидается до конца года либо в начале следующего года.

«Известия» также отмечают, что на конец сентября запланирован визит Владимира Путина в Азербайджан.