Спикер парламента не оспаривает решение КС по «контрреволюционному» закону

Конституционный суд (КС) счел соответствующим Конституции проект закона, представленный фракцией Республиканской партии Армении (РПА) и поддержанный фракциями «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) Национального собрания предыдущего созыва, который в октябре 2018 года премьер-министр Никол Пашинян назвал контрреволюционным, призвал граждан собраться у здания парламента и прямо на улице заявил об увольнении министров и губернаторов от блока «Царукян» и партии АРФД – сил, проголосовавших за этот проект.

События предшествовали отставке премьер-министра Никола Пашиняна, в результате которой в течение двух недель новый премьер-министр дважды не был избран, парламент был распущен и были назначены внеочередные парламентские выборы. Проект, препятствующий роспуску Национального собрания в случае неизбрания премьер-министра парламентом во второй раз, Пашинян и члены его команды назвали контрреволюционным и антиконституционным.

Сегодня председатель Национального собрания нового созыва Арарат Мирзоян заявил, что они остаются при своем мнении. «Конституционный суд именно потому и Конституционный суд, чтобы в рамках своих предусмотренных законом полномочий выносить решения. Конституционный суд вынес свое решение, я как политический деятель могу иметь к нему свое отношение, счесть его хорошим, плохим и прочее, но я как председатель Национального собрания решение Конституционного суда не оспариваю», - сказал он.

На замечание Радио Азатутюн, значит ли это, что РПА тогда была права, а команда Пашиняна ошибалась, спикер НС ответил: «Вовсе нет, я не делал бы подобного вывода из сказанного мною. Я говорю, что это решение мне может нравиться или не нравиться, я как политический деятель могу считать его правильным, неправильным или каким-либо еще, но решение Конституционного суда – это решение Конституционного суда».

На вопрос, можно ли сказать, что силой закона РПА была права, он ответил: «Никоим образом Республиканская партия не была права».

Согласно действующему регламенту НС, заседание по выборам премьер-министра считается несостоявшимся, даже если не будет кворума по причине отсутствия депутатов, а оспариваемый в КС проект поправок предполагал, что если участию депутатов в заседании чинятся препятствия, в том числе посредством угроз, то заседание НС считается не несостоявшимся, а прерванным до тех пор, пока не устранены препятствия.

Это изменение президент Армен Саркисян не подписывал на протяжении 21 дня и направил проект в Конституционный суд. Высокий суд счел эту поправку соответствующей Конституции. Согласно Основному закону, президент в пятидневный срок должен подписать и опубликовать закон, а если последний не выполнит это требование, то это обязуется сделать председатель парламента.

Во фракции «Процветающая Армения» (ППА), вновь оказавшейся в парламенте по итогам внеочередных выборов, считают, что этот вопрос уже в прошлом, и не утверждают, что тогда были правы, а Пашинян был не прав.

«Я считаю, что тогда был процедурный вопрос, связанный с обеспечением реализации полномочий депутата, что было, то уже прошло», - сказал депутат фракции ППА Микаэл Мелкумян.

Парламентские силы затрудняются сказать, представят ли проект новых изменений в закон о регламенте.

Соавтор закона, бывший депутат фракции РПА Арпине Ованнисян на своей странице в Facebook сообщила, что к политическим и правовым оценкам решения КС, а также к их последствиям обратится на следующей неделе.

В офисе президента решение КС также пока не комментируют.