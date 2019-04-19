Пашинян и Путин проведут двусторонние переговоры 29 мая в Нурсултане – Матвиенко

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут двустороннюю встречу 29 мая в столице Казахстана Нурсултане (бывшая Астана) «на полях» юбилейного саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), посвященного 5-й годовщине создания объединения. Такую информацию сообщила глава Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном в Санкт-Петербурге.

По ее словам, политическое взаимодействие между Арменией и Россией протекает очень эффективно. «В прошлом году руководители стран встречались 7 раз, они находятся в постоянном контакте, периодически проводят телефонные беседы», - на встрече с Мирзояном сказала Матвиенко.

Она отметила, что лидеры Армении и России будут иметь возможность провести двустороннюю встречу также 1 октября в Ереване, где также пройдет саммит ЕАЭС.

В последний раз премьер-министр Армении позвонил президенту России 1 апреля и сообщил некоторые подробности переговоров с президентом Азербайджана, состоявшихся в Вене 29 марта.