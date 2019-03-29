Армянская сторона оценивает атмосферу встречи Пашинян-Алиев как «конструктивную»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Австрии положительно оценил свою встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прошедшую ранее сегодня в Вене.

«В целом считаю сегодняшнюю встречу важной. Не могу сказать, что в переговорном процессе произошел прорыв, но очень важно, что начался процесс, который дает нам возможность говорить о наших повестках, наших представлениях, наших проблемах и говорить о том процессе, о котором я говорил в Степанакерте и на своей пресс-конференции, - в своем выступлении, в частности, сказал Пашинян, добавив: - Сегодняшнюю встречу я оцениваю положительно».

Премьер-министр Армении подчеркнул, что «положительная» оценка не означает победу или поражение какой-либо из сторон.

Отметим, что в сообщении, распространенном пресс-службой аппарата премьер-министра, также сообщаются некоторые подробности о встрече. В нем, в частности, говорится: «На встрече, прошедшей в конструктивной атмосфере, Никол Пашинян и Ильхам Алиев сослались на достигнутые в Душанбе договоренности, подчеркнули важность шагов по укреплению режима прекращения огня и совершенствованию механизмов прямой связи. Собеседники подчеркнули важность формирования благоприятной атмосферы для достижения мирного урегулирования конфликта и принятия ощутимых шагов в этом направлении. Была достигнута договоренность о проведении ряда гуманитарных мероприятий».

В сообщении также отмечается, что стороны поручили министрам иностранных дел двух стран встретиться с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, договорившись продолжить диалог.

Отметим, что сегодня в венской гостинице «Бристоль» сначала состоялась встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в расширенном составе с участием министров иностранных Армении и Азербайджана – Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шофера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Затем лидеры двух стран продолжили переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате беседы тет-а-тет.

Затем к обсуждениям вновь подключились сопредседатели и главы МИД двух стран.

По завершении встречи сопредседатели Минской группы оценили переговоры как продуктивные.

«Положительно оцениваем [встречу]. Состоялся долгий, содержательный и интересный разговор, который дал возможность уточнить позиции лидеров. Мы надеемся, что в ближайшее время состоится новая встреча», - сказал французский сопредседатель Стефан Висконти, не уточнив сроки следующей встречи Пашинян-Алиев.