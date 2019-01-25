Пашинян: «Надеюсь, что через год мы будем иметь более консолидированный и эффективный союз»

За прошедшие годы Евразийский экономический союз доказал свою состоятельность: положительная динамика была зафиксирована по основным экономическим показателям, по многим направлениям евразийской интеграции были приняты важнейшие решения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая сегодня в Евразийской экономической комиссии по случаю принятия Арменией в 2019 году председательства в Евразийском экономическом союзе.

И в этой связи, как отметил Пашинян, трудно переоценить работу Коллегии Евразийской экономический комиссии. «Прежде всего хочу поблагодарить вас за проделанную работу и сообщить, что решил зачитать и подписать «Обращение к главам государств-членов Евразийского экономического союза» именно в вашем присутствии, где мы могли бы обсудить основные постулаты, отмеченные в обращении, пути их достижения и организацию работы по реализации приоритетов в органах Евразийского экономического союза в 2019 году», - сказал премьер Армении, зачитав обращение к главам государств-членов ЕАЭС.

«Республика Армения с 1 января 2019 года приняла председательство в органах Евразийского экономического союза: в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

Председательство Армении приходится на 5-летие подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. За прошедшие 5 лет Евразийский экономический союз состоялся в качестве успешного интеграционного объединения и, несмотря на трудности первых лет, в настоящее время показывает убедительные темпы роста взаимной торговли и диверсификации структуры торговых и экономических отношений.

Для государств-членов ЕАЭС евразийская интеграция – приоритетное направление, позволяющее улучшать условия хозяйствования для бизнеса, наращивать сотрудничество с традиционными и создавать новые партнерства с целью реализации экономического потенциала интеграционного объединения. При этом все государства-члены должны приложить максимум усилий для продолжения и активизации институционального развития ЕАЭС. Армения, в свою очередь, приложит все усилия для сохранения положительной динамики интеграции, для решения задач, которые могут придать дополнительный импульс экономическому росту наших стран.

Хотел бы обратить ваше внимание на необходимость решения ряда важнейших и актуальных для ЕАЭС задач.

Одним из ключевых интеграционных направлений Евразийского экономического союза является энергетическая отрасль, как основа создания равных и недискриминационных условий конкуренции в отраслях экономики ЕАЭС. В этом контексте следует активно работать на реализацией программ формирования общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, а также формирования общего электроэнергетического рынка. Необходимо активизировать усилия, направленные на проведение скоординированной энергетической политики и на скорейшее решение чувствительного вопроса ценообразования на недискриминационной основе на энергоресурсы и их транзит по территориям государств-членов Союза, в том числе и с учетом транзитных компонентов.

Необходимо приложить усилия для развития и диверсификации евразийской транспортной инфраструктуры, которая станет стимулом для роста товарооборота внутри союза и экспорта товаров на внешние рынки, а также для развития транзитных транспортных коридоров.

Важным направлением сотрудничества является консолидация усилий IT-сообществ государств-членов с целью активного развития высокотехнологических секторов экономики и полноценной реализации цифровой повестки Союза. «Цифровая повестка» ЕАЭС должна стать одним из основных инструментов совершенствования Союза, повышения его эффективности и привлекательности, устранения административных, таможенных и торговых барьеров. В рамках реализации «Цифровой повестки» необходимо последовательное продвижение инициатив, направленных на углубление интеграционных процессов и получение прямой выгоды для экономик и граждан государств-членов, таких как внедрение электронных сопроводительных документов в государствах-членах союза, создание электронной биржи труда и иных аналогичных платформ.

Считаем важным укрепление уровня доверия внутри союза. Введение современных систем прослеживаемости товаров и грузов создаст техническую основу для такого укрепления. Важно, чтобы данные системы были современными и экономными и устраняли барьеры, а не создавали их. Для Армении, не имеющей общей границы с интеграционным объединением, цифровая прослеживаемость может стать гарантией реализации всех четырех свобод – без создания дополнительных препятствий.

Считаем целесообразным предпринять более активные шаги в направлении гармонизации регуляций и регламентов государств-членов ЕАЭС в сфере экономики и торговли, так как опыт последних лет показывает, что значительная часть препятствий, с которыми сталкивается бизнес, являются результатом отсутствия единых, скоординированных, согласованных правил деятельности.

Немаловажной является очевидная необходимость совершенствования нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную и справедливую реализацию прав граждан государств-членов, осуществляющих трудовую деятельность, а также пенсионеров, внесших свой вклад труда в развитие наших стран.

Важно продолжить развитие торгово-экономических отношений ЕАЭС с третьими странами и объединениями. Реализация соответствующих соглашений с Ираном и КНР, а по завершении переговоров с Сингапуром, Сербией, Египтом, Израилем и Индией может дать дополнительный импульс в процесс интеграции союза в мировую экономику.

Объединение усилий для продвижения товаров ЕАЭС на внешние рынки – в условиях самообеспечения союза во многих сферах экономики – постепенно становится одним из основных вызовов для обеспечения сбалансированного роста наших экономик. Такие усилия помогут совместному выходу евразийских производителей на внешние рынки и поддержат появление кооперационных цепочек внутри союза.

Необходимо продолжить усилия, направленные на повышение уровня доступности, обеспечение роста и устойчивости финансового сектора, а также повышение эффективности и развитие конкуренции на этом рынке. Следует также стремиться к существенному росту объема национальных валют союза в расчётах между субъектами наших стран.

Мы убеждены, что наращивание равноправного сотрудничества в рамках нашего интеграционного объединения в конечном итоге должно служить созданию комфортных условий для ведения бизнеса и полноценной реализации человеческого потенциала.

Рассчитываю на эффективное сотрудничество и поддержку со стороны государств-членов Евразийского экономического союза в практической реализации инициатив армянского председательства в 2019 году. Выражаю надежду, что через год мы будем иметь более консолидированный и эффективный союз, служащий интересам наших экономик, государств и народов».

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, затем члены Коллегии ЕЭК направили Николу Пашиняну вопросы, которые касались приоритетов председательства Армении в ЕАЭС, а также развития ЕАЭС.

Премьер-министр Никол Пашинян провел беседу тет-а-тет с председателем Коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном, а затем ответил на вопросы журналистов.