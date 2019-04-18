Анна Нагдалян: В настоящее время переговоры по Карабаху не ведутся на основе какой-либо программы

Заявления вне согласованных формулировок или противоречащие им не способствуют укреплению взаимного доверия, тем более если эти заявления надуманы и не соответствуют действительности. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, по просьбе Радио Азатутюн комментируя заявления министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова после московской встречи.

После состоявшей в Москве 15 апреля встречи с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, в которой принял участие также глава МИД России Сергей Лавров, а позже присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ, глава МИД Азербайджана заявил, что обсуждение проходило на основании программы, представленной Россией в 2016 году.

На вопрос, о какой программе идет речь, Анна Нагдалян ответила: «Прежде отмечу, что по итогам встречи было принято совместное заявление участвующих в ней сторон, в котором указаны обсужденные темы. Совместные заявления принимаются именно с той целью, чтобы в них были обобщены согласованные всеми участниками формулировки. Заявления вне согласованных формулировок или противоречащие им не способствуют укреплению взаимного доверия, тем более если эти заявления надуманы и не соответствуют действительности».

«В настоящее время переговоры не ведутся на основе какой-либо программы. Более того, содержательная часть обсуждений продолжается на уровне знакомства с позициями сторон, их уточнения и прояснения», - подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении.

На замечание о том, что глава МИД Азербайджана заявил, что американская сторона предложила провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне, и вопрос, подтверждает ли она эту информацию, Нагдалян ответила: «Как вы знаете, после утверждения каждой встречи по карабахскому конфликту об этом заявляется в согласованном порядке. Действительно, рассматривается возможность проведения будущей встречи в одной из стран-посредников, учитывая географию подобных встреч в прошлом. Поскольку этот вопрос все еще находится в стадии обсуждения, необходимо избегать односторонних анонсов и практики публичных дискуссий. Более того, преждевременное заявление о встрече в одной из стран-посредников является неуважительным отношением к участникам процесса, но, в первую очередь, конкретно к данному сопредседателю».

«Стремление первым анонсировать не имевшую место договоренность не способствует формированию нормальной рабочей атмосфере, основанной на взаимном доверии», - подчеркнула пресс-секретарь МИД Армении.