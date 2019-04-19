США предложили главам МИД Азербайджана и Армении встретиться в Вашингтоне – Мамедъяров

США предложили провести в Вашингтоне очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию карабахского конфликта. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, передает РИА Новости.

15 апреля в Москве состоялась трёхсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении по урегулированию карабахского конфликта. По итогам встречи было принято совместное заявление.

«Последняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении прошла в Москве по инициативе моего российского коллеги Сергея Лаврова. При двукратном-трехкратном увеличении усилий совместно с Россией можно надеяться на продвижения в урегулировании конфликта... Вчера было получено приглашение от США посетить Вашингтон, где госсекретарь также придаст собственные усилия для достижения прорыва в разрешении конфликта», - согласно российскому информагентству сказал Мамедъяров на брифинге в Варшаве.