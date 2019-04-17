Царукян аннулировал направленные сотрудникам завода «АраратЦемент» уведомления об увольнении

Депутат Национального собрания Гагик Царукян аннулировал уведомления об увольнении, направленные сотням сотрудников принадлежащего его семье завода «АраратЦемент», заявив, что они могут порвать их и сжечь.

В том, что сотрудники завода, уже три дня проводящие забастовку и блокирующие ведущую к заводу дорогу, могут стать безработными, лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) обвинил постоянную парламентскую комиссию по экономическим вопросам.

«Комиссия приняла закон, комиссия не пригласила никого от цементного завода, чтобы хотя бы объяснить, какой закон она принимает и как это будет», - сказал Царукян.

Он отметил, что просто обидился и возмутился решением, принятым комиссией в минувшую пятницу, согласно которому на импортируемое из Ирана сырье для изготовления цемента – клинкер, имеющий гораздо более низкую себестоимость, чем цемент, госпошлина введена не будет. Руководство «АраратЦемента» утверждает, что в этих условиях местный производитель не будет получать прибыль.

«Я сказал: если им все равно, мне тоже все равно, но потом… я не могу вас игнорировать. Я был возмущен этим неправильным решением», - сказал лидер ППА на встрече с сотрудниками завода.

Три дня подряд требовавшие встречи с Царукяном сотрудники завода подняли перед ним также вопрос задержек с выплатой зарплат.

«Арустамян [директор концерна «Мульти Групп» - ред.], значит так, если до 20-го числа зарплат не будет, ты мне скажешь, я дам деньги. Принесешь и раздашь, а мою сумму принесешь и отдашь 25-го числа, понял?» - распорядился Царукян.

Лидер ППА пообещал, что с завтрашнего дня фракция ППА Национального собрания будет проводить обсуждения по урегулированию вопроса, и он тоже примет в них участие.

В ходе встречи Царукян пригласил самого активного участника акций протеста Генриха Хечумяна принять участие в этих обсуждениях. «Завтра ты услышишь в парламенте лично от меня, я заявлю, что комиссия должна либо пригласить Хечумяна, либо сама пойдет и даст ответ. Дадут тебе ответ о клинкере», - сказал Гагик Царукян.

Позже демонстрант сообщил Радио Азатутюн, что пойдет в парламент, но вместе со своими товарищами. А встреча с Царукяном их ожиданий не оправдала. «В той же ситуации мы можем оказаться через неделю, что для нас точно неприемлемо», - сказал он.

Участник акции протеста напоминает, что в постоянной комиссии НС по экономическим вопросам есть также и члены фракции ППА. «Они должны хотя бы объяснить своим депутатам, что такое клинкер», - сказал Хечумян.

Уходя, в ответ на вопрос Радио Азатутюн Царукян заявил, что никаких политических мотивов при рассылке уведомлений у них не было.

Сотрудники завода временно прекратили акцию протеста - до завершения парламентских обсуждений.