Сотни сотрудников «АраратЦемента» получили уведомления об увольнении

Сегодня с раннего утра сотрудники завода «АраратЦемент» перекрыли ведущую на завод дорогу.

В конце прошлой недели руководство завода, принадлежащего семье лидера партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна, уведомило сотрудников о том, что через два месяца они будут уволены.

Причина в том, что в пятницу на заседании постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам обсуждался предложенный правительством законопроект, согласно которому предлагается ввести госпошлину на импортируемый из Ирана цемент в размере 23 тысяч драмов за тонну.

По словам директора концерна «Мульти Груп» Седрака Арустамяна, предусматривалось, что госпошлина будет введена также на импортируемый из Ирана клинкер (используемая для производства цемента обожженная смесь), себестоимость которого гораздо ниже (9–13 долларов за тонну). Поэтому, по словам Арустамяна, если госпошлина не будет введена также на клинкер, деятельность «АраратЦемента» будет просто нерентабельной.

Арустамян сказал, что завод продолжит производство цемента с использованием как раз иранского клинкера, но оставит очень небольшое число сотрудников.

Сейчас на заводе работают более тысячи человек, подавляющее большинство из которых являются жителями города Арарат.

Седрак Арустамян сообщил, что планируется созвать заседание совета правления «Мульни Груп», чтобы обсудить поднятые сотрудниками вопросы, не исключив при этом, что решение о сокращении численности сотрудников завода будет приостановлено.