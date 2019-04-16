Гагик Царукян встретится с сотрудниками завода «АраратЦемент»

Сотрудники завода «Араратцемент» уже второй день продолжают блокировать ведущую к заводу дорогу. На днях они получили уведовления об увольнении через два месяца. Участники акции протеста требуют встречи с владельцем завода, депутатом Национального собрания Гагиком Царукяном.

«Мы будем ждать и сегодня ночью будем дежурить, дождемся господина Гагика Царукяна», - сказал один из сотрудников.

Вчера вместо лидера ППА причины сокращения сотрудников представил директор концерна «Мульти Груп» Седрак Арустамян. По его словам, это обусловлено решением не вводить госпошлину на клинкер (используемая для производства цемента обожженная смесь), имеющий гораздо более низкую себестоимость по сравнению с ввозимым из Ирана цементом. В этих условиях держать более 1000 сотрудников, по словам директора концерна, невыгодно. Сегодня в парламенте Гагик Царукян лично обратился к вопросу завода.

«Если сегодня основной проблемой является клинкер, действительно, чтобы получить 100 тыс. тонн цемента, нужно, как доложил управляющий, 3 млн - на газ, 1,5 млн - на электроэнергию», - отметил Царукян

Гагик Царукян высказал критику в адрес ​постоянной комиссии по экономическим вопросам, которая в прошлую пятницу приняла решение о введении госпошлины на импортируемый из Ирана цемент.

«Теперь комиссия приняла решение не вводить госпошлину на клинкер, ввести его на цемент. Говорят: на цемент [ввели госпошлину] для Царукяна, не стыдясь, что то, что сделали, они сделали для местной продукции, для моего народа. Теперь Царукян говорит: я передал в доверительное управление, я не вмешиваюсь», - подчеркнул лидер ППА.

Председатель комиссии Бабкен Тунян ответил: «Мы на заседании комиссии подробно представили все обоснования, в том числе свое заключение представило управление экономической экспертизы Национального собрания о том, какие риски и опасности содержит изначально представленный правительством проект. Кроме того нашими депутатами также были высказаны опасения, обоснования. Если есть необходимость в более подробных объяснениях и обсуждении этого вопроса, скажу, что решением совета Национального собрания на обсуждение этого вопроса выделено довольно много времени, то есть у вас будет возможность подробно выслушать ответы на все вопросы с нашей стороны и, я надеюсь, также с их стороны».

Заявление Гагика Царукяна было неоднозначно воспринято проводящими забастовку сотрудниками, они сообщили Радио Азатутюн, что вчера поздно вечером из концерна «Мульти Груп» им сообщили, что приостанавливают решение о сокращении сотрудников, а сегодня Царукян повторил первоначальное решение.

«Он говорит, что если завод его, если владелец он, то не производит клинкер, а привозит его, то есть, этих уведомлений может сегодня не быть, сегодня они могут считаться отмененными, а завтра работникам вновь могут быть посланы уведомления», - сказал один из сотрудников завода.

Потеря работы грозит примерно 1000 сотрудников завода. Они сообщили, что завтра Гагик Царукян лично встретится с ними.