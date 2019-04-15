Староста села Зартонк подал в отставку «во имя солидарности среди жителей общины»

Староста села Зартонк, где в субботу произошел инцидент, официально объявил о досрочном прекращении своих полномочий.

Ранее Паруйр Саргсян встретился с губернатором Армавирской области Амбарцумом Матевосяном.

Согласно сайту Армавирской областной администрации, на встрече обсуждались возможные пути разрешения напряженной ситуации, сложившейся в селе.

13 апреля в селе Зартонк сложилась напряженная ситуация: часть жителей требовали отставки старосты Паруйра Саргсяна, в селе прозвучали выстрелы, большая группа жителей села перекрыла проезд по железной дороге Ереван-Гюмри, в знак протеста против старосты. По данным полиции, пятеро участников конфликта обратились за медпомощью, предварительно сообщалось, что двое пострадали от фрагмента пули. Полицейские пресекли необратимые последствия инцидента, обезвредив применившего ружье гражданина, подвергнув приводу в участок его и остальных.

«В результате обсуждений Саргсян принял решение представить в областную администрацию заявление о досрочном сложении с себя полномочий старосты Зартонка и сообщил об этом жителям села во избежание дальнейших столкновений», - отмечается в сообщении областной администрации.

Позже губернатор и староста провели встречу с представителями сельской администрации и жителями, в ходе которой Саргсян официально объявил о досрочном прекращении своих полномочий, заверив, что он принял это решение без давления и «во имя солидарности среди жителей общины».

Приветствовав этот шаг Саргсяна, губернатор Матевосян назвал неприемлемым любое проявление беззакония вне зависимости от причин.