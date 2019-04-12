Представители парламентских сил приветствуют выступление Пашиняна в ПАСЕ

Секретарь оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Геворк Горгисян приветствует ту часть выступления премьер-министра Армении в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которая касалась внешнеполитических вопросов, а формулировки Никола Пашиняна, касающиеся внутриполитической жизни, он считает «преувеличенными».

«Конечно, было много интересных и удачных акцентов, в частности, по вопросу Арцаха, связанных с правами человека в Арцахе, с урегулированием конфликта, с миром. Но были и некоторые упущения, в частности, заявление об уже установленной демократии, экономическом чуде, реформах, которые еще только в процессе, только начались, и там мы видим много недостатков», - сказал Горгисян.

По мнению оппозиционного депутата, демократия - это не только свобода слова и собраний, это, прежде всего, механизм сдержек и противовесов и разделение ветвей власти. «В Национальное собрание внесен проект закона о структуре правительства, в котором сохранена суперпремьерская система», - отметил он.

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Сергей Багратян, сравнивая выступление Пашиняна с выступлениями других армянских лидеров с трибуны ПАСЕ, назвал его отличающимся, отметив, что прозвучали новые подходы, интересные для международного сообщества.

«Премьер-министр подчеркнул: как можно считать это [Карабах - ред.] оккупированной территорией, когда это место рождения человека, его колыбель. То есть, человек не может оккупировать свое место рождения. И в основе этого была заложена позиция национального самоопределения, что действительно так. Если национальной идентичности угрожает опасность, национальное самоопределение приобретает легальное право. И, естественно, я считаю формулировку премьер-министра в этом смысле правильной. Там не существует оккупированной территории», - сказал Багратян

В правящей фракции «Мой шаг» считают выступление Пашиняна удавшимся. По мнению вице-спикера Национального собрания Алена Симоняна, руководство Азербайджана сделает все возможное, чтобы выступление премьер-министра Армении получило как можно меньшее распространение. «Риторика, с которой в соседней с нами стране пытаются сегодня удержать власть, возможно, этого не предусматривает. Но, тем не менее, я уверен, что наступит какой-то момент, когда они будут вынуждены, и этот диалог, это желание довести до народа Азербайджана мессидж произойдет. Независимо от того, хотят они этого или нет, потому что в нынешний информационный век будет трудно скрыть эти выступления», - сказал Симонян.

С трибуны ПАСЕ Никол Пашинян призвал европейские структуры поддержать народ Нагорного Карабаха в укреплении прав человека, верховенства закона и независимой судебной системы, независимо от того обстоятельства, что Карабах пока является не признанным на международном уровне государством.

По мнению председателя парламентской комиссии по евроинтеграции Армана Егояна («Мой шаг»), премьер-министр заложил политическую основу процесса, а результаты будут зависеть от работы армянских чиновников. «Политика в европейских структурах во многом зависит от активности государств-членов или государств-партнеров в европейских структурах. Например, будут ли они вовлечены в дело становления гражданского общества и медиаполя в Нагорном Карабахе. Это, с одной стороны, никак не будет связано с процессом, проводимым сопредседательством Минской группы, но, с другой стороны, косвенно создастся ситуация, когда права этих людей будут признаны, потому что они такие же люди», - сказал Егоян.

«Правительство Армении привержено принципу исключительно мирного урегулирования карабахской проблемы», - вчера в ПАСЕ заявил Никол Пашинян. Официальный Баку сразу же отреагировал, призвав премьер-министра Армении принять неотложные шаги, «в соответствии с требованиями международного сообщества, по выводу вооруженных сил своей страны с оккупированных территорий Азербайджана».

«Настоятельно рекомендуем премьер-министру Армении, озвучившему такие фразы, как «не применять силу» и «не угрожать применением силы», ознакомиться с Хельсинкским Заключительным актом ОБСЕ от 1975 года, в целях просвещения касательно этих принципов международного права», - заявили в МИД Азербайджана.

Арман Егоян предполагает, что заявление МИД Азербайджана связано с вчерашним выступлением премьер-министра, которое депутат считает целевым. «Судя по тексту заявления, они немного поспешили. В нем они сослались на три принципа Хельсинкского заключительного акта, одним из которых является право народов на самоопределение. Возможно, этот момент просто ускользнул от их внимания. Речь премьер-министра была очень целевой, с очень четкими акцентами, и я считаю, что Азербайджану в будущем придется иметь дело с реакцией на это заявление европейской стороны», - сказал он.