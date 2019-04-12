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Политика

Представители парламентских сил приветствуют выступление Пашиняна в ПАСЕ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в ПАСЕ, Страсбург, 11 апреля 2019 г.

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Секретарь оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Геворк Горгисян приветствует ту часть выступления премьер-министра Армении в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которая касалась внешнеполитических вопросов, а формулировки Никола Пашиняна, касающиеся внутриполитической жизни, он считает «преувеличенными».

«Конечно, было много интересных и удачных акцентов, в частности, по вопросу Арцаха, связанных с правами человека в Арцахе, с урегулированием конфликта, с миром. Но были и некоторые упущения, в частности, заявление об уже установленной демократии, экономическом чуде, реформах, которые еще только в процессе, только начались, и там мы видим много недостатков», - сказал Горгисян.

Геворк Горгисян
Геворк Горгисян

По мнению оппозиционного депутата, демократия - это не только свобода слова и собраний, это, прежде всего, механизм сдержек и противовесов и разделение ветвей власти. «В Национальное собрание внесен проект закона о структуре правительства, в котором сохранена суперпремьерская система», - отметил он.

Сергей Багратян
Сергей Багратян

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Сергей Багратян, сравнивая выступление Пашиняна с выступлениями других армянских лидеров с трибуны ПАСЕ, назвал его отличающимся, отметив, что прозвучали новые подходы, интересные для международного сообщества.

«Премьер-министр подчеркнул: как можно считать это [Карабах - ред.] оккупированной территорией, когда это место рождения человека, его колыбель. То есть, человек не может оккупировать свое место рождения. И в основе этого была заложена позиция национального самоопределения, что действительно так. Если национальной идентичности угрожает опасность, национальное самоопределение приобретает легальное право. И, естественно, я считаю формулировку премьер-министра в этом смысле правильной. Там не существует оккупированной территории», - сказал Багратян

Ален Симонян
Ален Симонян

В правящей фракции «Мой шаг» считают выступление Пашиняна удавшимся. По мнению вице-спикера Национального собрания Алена Симоняна, руководство Азербайджана сделает все возможное, чтобы выступление премьер-министра Армении получило как можно меньшее распространение. «Риторика, с которой в соседней с нами стране пытаются сегодня удержать власть, возможно, этого не предусматривает. Но, тем не менее, я уверен, что наступит какой-то момент, когда они будут вынуждены, и этот диалог, это желание довести до народа Азербайджана мессидж произойдет. Независимо от того, хотят они этого или нет, потому что в нынешний информационный век будет трудно скрыть эти выступления», - сказал Симонян.

С трибуны ПАСЕ Никол Пашинян призвал европейские структуры поддержать народ Нагорного Карабаха в укреплении прав человека, верховенства закона и независимой судебной системы, независимо от того обстоятельства, что Карабах пока является не признанным на международном уровне государством.

Арман Егоян
Арман Егоян

По мнению председателя парламентской комиссии по евроинтеграции Армана Егояна («Мой шаг»), премьер-министр заложил политическую основу процесса, а результаты будут зависеть от работы армянских чиновников. «Политика в европейских структурах во многом зависит от активности государств-членов или государств-партнеров в европейских структурах. Например, будут ли они вовлечены в дело становления гражданского общества и медиаполя в Нагорном Карабахе. Это, с одной стороны, никак не будет связано с процессом, проводимым сопредседательством Минской группы, но, с другой стороны, косвенно создастся ситуация, когда права этих людей будут признаны, потому что они такие же люди», - сказал Егоян.

«Правительство Армении привержено принципу исключительно мирного урегулирования карабахской проблемы», - вчера в ПАСЕ заявил Никол Пашинян. Официальный Баку сразу же отреагировал, призвав премьер-министра Армении принять неотложные шаги, «в соответствии с требованиями международного сообщества, по выводу вооруженных сил своей страны с оккупированных территорий Азербайджана».

«Настоятельно рекомендуем премьер-министру Армении, озвучившему такие фразы, как «не применять силу» и «не угрожать применением силы», ознакомиться с Хельсинкским Заключительным актом ОБСЕ от 1975 года, в целях просвещения касательно этих принципов международного права», - заявили в МИД Азербайджана.

Арман Егоян предполагает, что заявление МИД Азербайджана связано с вчерашним выступлением премьер-министра, которое депутат считает целевым. «Судя по тексту заявления, они немного поспешили. В нем они сослались на три принципа Хельсинкского заключительного акта, одним из которых является право народов на самоопределение. Возможно, этот момент просто ускользнул от их внимания. Речь премьер-министра была очень целевой, с очень четкими акцентами, и я считаю, что Азербайджану в будущем придется иметь дело с реакцией на это заявление европейской стороны», - сказал он.

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