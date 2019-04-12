В Баку отреагировали на речь Пашиняна в ПАСЕ

Официальный Баку отреагировал на вчерашнее выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Страсбурге, призвав «принять неотложные шаги по выводу вооруженных сил» из Азербайджана.

«Настоятельно рекомендуем премьер-министру Армении, озвучившему такие фразы, как «не применять силу» и «не угрожать применением силы», ознакомиться с Хельсинкским Заключительным актом ОБСЕ от 1975 года, в целях просвещения касательно этих принципов международного права», - заявили в МИД Азербайджана.

«Призываем премьер-министра Армении, предлагающего отказаться от применения силы, принять неотложные шаги, в соответствии с требованиями международного сообщества, по выводу вооруженных сил своей страны с оккупированных территорий Азербайджана в целях обеспечения устойчивого мира, безопасности и процветания в регионе», - отметили во внешнеполитическом ведомстве в Баку.

В своем выступлении на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Никол Пашинян, в частности, подчеркнул, что, как и любое демократическое правительство, правительство Армении привержено принципу исключительно мирного урегулирования вопроса.

«К сожалению, мы пока не слышим подобных слов из Азербайджана, и я надеюсь, что обращение с этой трибуны мира получит адекватный отклик среди азербайджанской общественности», - сказал премьер-министр Армении.

Пашинян также подчеркнул, что любое урегулирование карабахской проблемы должно быть приемлемым для народов Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана.