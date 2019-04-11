Пашинян с трибуны ПАСЕ призвал Совет Европы оказать поддержку народу Карабаха

Нагорно-карабахский конфликт продолжает оставаться важнейшим вызовом для Республики Армения и региона в целом. Об этом в своем выступлении в ПАСЕ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что, как и любое демократическое правительство, правительство Армении привержено принципу исключительно мирного урегулирования вопроса.

«Произошедшие в нашей стране демократические изменения привнесли новые оттенки и в наши представления об урегулировании вопроса. Конечно, чрезвычайно важно, что мы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым смогли начать довольно конструктивный и позитивный диалог, но я уверен, что только лишь диалога между руководителями для урегулирования вопроса недостаточно. Очень важно, чтобы диалог начался и между обществами, чтобы мы готовили наши общества к миру, а не к войне», - сказал Пашинян.

Пашинян вновь подтвердил, что любой вариант урегулирования карабахского конфликта должен быть приемлем для народов Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана.

Это, по мнению Пашиняна, та формула, которая позволит достичь мирного урегулирования карабахской проблемы.

«К сожалению, мы пока не слышим подобных слов из Азербайджана, и я надеюсь, что обращение с этой трибуны мира получит адекватный отклик среди азербайджанской общественности. Уважаемые присутствующие, я не случайно назвал трибуну ПАСЕ трибуной мира. Я верю, что это то место, где ругательства должен заменить диалог, провокацию - конструктивная работа. Но, к сожалению, трибуна Парламентской ассамблеи Совета Европы иногда используется и для разжигания войн, - сказал премьер и продолжил: - В этом смысле не могу не заметить, что обсуждения по вопросу Нагорного Карабаха, которые прошли в ПАСЕ в январе 2016 года, стали прелюдией к Четырехдневной войне, вспыхнувшей в апреле того же года, и создали благоприятную почву для начала наступательных действий со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Не хочу с уверенностью утверждать, что сознательно, но, тем не менее, авторы этих обсуждений и документов стали искрами войны, которая стоила несколько сотен жизней как для Армении и Нагорного Карабаха, так и для Азербайджана. И сегодня, к сожалению, как на других международных площадках, так и в ПАСЕ мы видим попытки втянуть эти структуры в геополитические игры, конфликты, сделать их стороной конфликта, что абсолютно против сущности и миссии этих организаций. Следует также помнить, что конфликты нужно рассматривать каждый по своей сути и содержанию, делать суждения о каком-либо конфликте без понимания его происхождения, причин, сути и особенностей означает просто играть человеческимпи жизнями и человеческими судьбами. Поэтому мы считали и считаем, что вопросом урегулирования нагорно-карабахского конфликта должны заниматься исключительно сопредседатели Минской группы ОБСЕ совместно с тремя сторонами конфликта, потому что только в этом формате владеют не только нынешним положением вопроса, но и всей историей, тонкостями переговоров со дня их начала. Именно формат Минской группы ОБСЕ был основан для формирования платформы диалога между всеми сторонами конфликта - Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией, и сегодня предпринимаются меры по восстановлению диалога между Нагорным Карабахом и Азербайджаном в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

В то же время, премьер-министр подчеркнул, что сказанное вовсе не означает, что Совету Европы нечего делать в зоне карабахского конфликта, и призвал Совет Европы оказать поддержку народу Нагорного Карабаха.

«Эта организация, стремящаяся к развитию прав человека и демократических институтов в Европе, не уделяет никакого внимания поддержке общественных организаций, действующих в Нагорном Карабахе. ПАСЕ не предпринимает никаких мер для укрепления демократических институтов и развития гражданского общества в Нагорном Карабахе. Объяснение этому заключается в том, что есть противоречия, разночтения относительно статуса Нагорного Карабаха, что Нагорный Карабах не признан международным сообществом как государство. Но речь идет не о государственном статусе в плане деятельности ПАСЕ. Если Нагорный Карабах еще не признан на международном уровне как независимое государство, неужели есть международная дискуссия о том, являются ли людьми люди, живущие в Нагорном Карабахе. Неужели для одного из мировых лидеров по защите прав человека - Совета Европы - приоритетным является документ, а не реальный человек. С этой высокой трибуны я хочу призвать все те организации Совета Европы и вообще Европы, которые занимаются защитой прав человека, свободы слова, развитием демократических институтов: поддержите народ Нагорного Карабаха в совершенствовании своих законов и институтов, в укреплении прав человека, в верховенстве закона и независимой судебной системы. От этого выиграет гражданин Карабаха – человек. А человек значит больше, чем какой-либо документ, чем какой-либо политический или групповой интерес, и я верю, что Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы будут руководствоваться именно этими ценностями», - сказал премьер-министр РА.