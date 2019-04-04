Ванецян: «Прошу не связывать мою работу с работой моей матери»

Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян сегодня подчеркнул, что его мать, Маргарит Азарян, была освобождена от должности в аппарате премьер-министра по собственному заявлению.

Сегодня в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о том, что многие расценивают увольнение его матери как шаг против него, и просьбу дать свою оценку этому, Ванецян сказал: «Решение опубликовано на официальном сайте правительства, и там ясно написано, что она была освобождена от должности согласно собственному заявлению. Но я не хочу это обсуждать, потому что решения премьер-министра вообще не обсуждаются, а должны выполняться».

На напоминание о том, что пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян сказал, что три чиновника, в том числе и Маргарит Азарян, были уволены из-за ненадлежащего выполнения поручений премьер-министра, глава СНБ ответил: «Я не хочу никак комментировать комментарий пресс-секретаря премьер-министра, что сказано, то сказано».

«И давайте не персонифицировать этот процесс. Моя мать работала в государственной системе в течение многих лет, даже когда я еще был школьником, моя мать продолжала работать в государственной системе тогда, когда я уже был назначен директором Службы национальной безопасности, прошу не связывать мою работу с работой моей матери», - заявил Артур Ванецян.

В решении об освобождении Маргарит Азарян с должности начальника управления кадров и управления персоналом аппарата премьер-министра, которое премьер-министр Никол Пашинян подписал 2 апреля, говорится: «Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 37 закона РА «О государственной службе», Маргарит Азарян освободить от должности начальника управления кадров и управления персоналом аппарата премьер-министра».

В пункте 1 части 1 статьи 37 закона РА «О гражданской службе» среди оснований для освобождения гражданского служащего от должности указано личное заявление.