Причина увольнений - «ненадлежащее выполнение поручений премьер-министра»

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил ряд должностных лиц, в том числе Александра Мхитаряна, который занимал пост ответственного за протокол премьер-министра,Артура Саргсяна, который был первым заместителем руководителя канцелярии премьер-министра, и Маргариту Азарян, которая занимала должность начальника управления кадров и управления штатом канцелярии премьер-министра.

Согласно сообщениям в прессе, Маргарита Азарян является матерью директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна.

Как Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян, причина увольнений в том, что «поручения премьер-министра были выполнены ненадлежащим образом».